Berlin und Brüssel einigen sich auf geänderte Pkw-Maut

Die heftigen Kämpfe in der syrischen Metropole Aleppo haben laut UNO-Angaben rund 400'000 Menschen aus ihrem Zuhause vertrieben. Die UNO fordert eine Kampfpause, um die in den von den Rebellen gehaltenen Quartieren Hilfsgüter verteilen zu können.

Nach über 50 Jahren Konflikt ist der Weg frei für ein Ende des Guerillakrieges der linken FARC-Rebellen in Kolumbien. Als zweite Kammer billigte das Abgeordnetenhaus in Bogotá am Mittwochabend (Ortszeit) das Abkommen, das zuvor in einer Abstimmung gescheitert war.