Autoindustrie

30.11.2016, 00:50 Uhr

Brexit-Zölle würden Autobranche fünf Mrd. Euro jährlich kosten

30.11.2016, 00:50 Uhr

Im Zuge eines Brexits wiedereingeführte Zölle wären dem britischen Automobilverband SMMT zufolge mit hohen Kosten für die Branche verbunden. Auto-Im- und Exporte zwischen Grossbritannien und der EU würden mit 5,25 Milliarden Euro im Jahr zusätzlich zu Buche schlagen. Von sda

Der britische Automobilverband SMMT rechnet vor, was neue Zölle die Branche kosten würde. (Archivbild) (Bild: sda)

Daher müsse Grossbritannien alles daran setzen, bei einem Austritt aus der Europäischen Union Zugang zum Binnenmarkt zu behalten, erklärte der Verband am Dienstag. Grossbritannien hat im vergangenen Jahr 80 Prozent der rund 1,6 Millionen produzierten Autos ausgeführt. Mehr als 85 Prozent der im Land verkauften 2,6 Millionen Fahrzeuge wurden eingeführt.

Premierministerin Theresa May will bis Ende März 2017 den Abschied aus der EU beantragen. Danach beginnt der zweijährige Austrittsprozess. Ob die Briten weiter Zugang zum europäischen Binnenmarkt mit seinem zollfreien Warenverkehr bekommen, muss in Verhandlungen geklärt werden.