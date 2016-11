Warnung vor russischen Hackerangriffen in Deutschland

¶ Wird François Fillon nach Donald Trump zu einem weiteren Putin-Versteher? Der Favorit der französischen Präsidentschaftswahlen verteidigt sich gegen den Vorwurf – will aber sein Land durchaus an Moskau annähern.Von Stefan Brändle. Weiterlesen

¶ Hat sich ein SS-Mann in Auschwitz schuldig gemacht, wenn er Teil der Tötungsmaschine war - ohne selbst direkt an Morden beteiligt gewesen zu sein? Ja, sagt der deutsche Bundesgerichtshof. Empfohlen von Tino Bruni. Lesen bei «Spiegel online»

Wahlen in Frankreich

¶ Mit François Fillon an der Spitze wollen Frankreichs Konservative bei der Präsidentschaftswahl 2017 die Rückkehr in den Elysée-Palast schaffen. Der 62-Jährige erhielt am Sonntag bei der Vorwahl der Republikaner-Partei fast doppelt so viele Stimmen wie sein Kontrahent. Von sda. Weiterlesen