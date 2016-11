Marokko

29.11.2016

TV-Sender in Marokko entschuldigt sich für Schminktipps

29.11.2016, 00:05 Uhr

Nach einem Sturm der Entrüstung hat sich ein marokkanischer Fernsehsender für eine Sendung mit Schminktipps für misshandelte Frauen entschuldigt. Der öffentlich-rechtliche Sender 2M räumte am Montag ein, dass die Ausstrahlung ein Fehler gewesen sei. Von sda

Schminktipps für misshandelte Frauen: Marokkanischer TV-Sender entschuldigt sich. (Symbolbild) (Bild: sda)

«Wir bitten um Nachsicht und Verständnis», hiess es in einem auf Facebook veröffentlichten Video. Bereits am Freitag hatte die Senderleitung den Beitrag als «vollkommen unangemessen» bezeichnet und um Entschuldigung gebeten.

2M hatte in seinem Morgenmagazin in der vergangenen Woche anlässlich des Internationalen Tags zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen Empfehlungen gegeben, wie Frauen Spuren von Gewalt im Gesicht am besten überschminken können. Die Sendung rief in den sozialen Netzwerken empörte Reaktionen hervor.

Gewalt gegen Frauen ist in Marokko nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) nach wie vor weit verbreitet. Demnach waren laut einer Studie der Regierung aus den Jahren 2009 und 2010 fast zwei Drittel der Frauen in dem nordafrikanischen Land «körperlichem, psychischem, sexuellem oder wirtschaftlichem Missbrauch» ausgesetzt. Mehr als die Hälfte von ihnen wurde demnach Opfer von häuslicher Gewalt.