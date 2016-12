Brand

4.12.2016, 15:15 Uhr

Gartenhaus in Therwil fängt Feuer - Polizei vermutet Brandstiftung

4.12.2016, 15:15 Uhr

Am Samstagabend hat an der Ringstrasse in Therwil ein Gartenhaus Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Von sda

Die Meldung über ein brennendes Gartenhaus im Areal des Familiengartenvereins in der Au ging gegen 19.30 Uhr ein, wie die Polizei Basel-Landschaft am Sonntag mitteilte. Beim Eintreffen der Polizei habe das Gartenhaus bereits in Vollbrand gestanden.

Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch rasch löschen. Weitere Gartenhäuser waren vom Feuer nicht betroffen. Die Polizei vermutet Brandstiftung und sucht Zeugen.