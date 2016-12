Vandalismus

4.12.2016, 14:25 Uhr

Vandalenakte in Aetikofen und Tscheppach SO

Vandalen haben in der Nacht auf Sonntag zwischen den Ortschaften Aetikofen und Tscheppach zahlreiche Schäden angerichtet. Sie schlitzten entlang der Hauptstrasse eine Siloplache auf, rissen Leitpfosten aus der Verankerung und beschädigten ein Ortsschild und eine Abschrankung. Von sda

Auch die Abdeckplane eines Autos und eines Siloschlauchs mit Futtermais wurden aufgeschlitzt, wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mitteilte. Aufgrund der Spuren geht die Polizei davon aus, dass der oder die Täter in Aetikofen mit den Sachbeschädigungen begannen und diese in Tscheppach beendeten.