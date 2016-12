Demo

3.12.2016, 15:25 Uhr

Demo in Basel gegen sexuelle Gewalt

3.12.2016, 15:25 Uhr

Rund hundert Personen haben am Samstagnachmittag in Basel gegen sexuelle Gewalt demonstriert. Dazu aufgerufen hatte das regionale feministische Kollektiv «Schamlos». Von sda

Die Teilnehmenden versammelten sich gegen 14 Uhr in nebliger Kälte beim Petersplatz vor dem Kollegiengebäude der Universität. Dann zogen sie in Einerkolonne quer durch Samstags- und Weihnachtseinkäufer via Barfüsser- und Marktplatz zum Claraplatz.

Mehrheitlich schwarz gekleidet, trugen einige Parolenschilder umgehängt gegen Gewaltakte, Übergriffe aller Art und Alltags-Sexismen.