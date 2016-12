Unsportliches Baselbiet, Pornografie und ein Schleppschiff zweifelhafter Provenienz

2.12.2016, 11:00 Uhr

Baselland verhält sich beim Uni-Sportinstitut unsportlich

Der Kanton Baselland beklagt sich immer wieder, bei der geografischen Verteilung der Uni-Institute als Mitträger der Universität beider Basel massiv benachteiligt zu werden. Mit der Ansiedlung des neuen Sport-Campus auf dem Joggeli-Areal würde der Kanton ein schönes Institut bekommen. Nur jetzt mauert Liestal – natürlich weil es um Geld geht. Der Chef des Uni-Sportdepartements und Basler Politiker äussern sich in der «bz Basel» ungehalten ob dieser Unsportlichkeit des Baselbiets.

Basler Schlepper aus einer umstrittenen Werft

Heute wird das neue Schleppschiff der Schweizerischen Rheinhäfen feierlich auf den Namen «Wild Maa» getauft. So weit, so schön. Gar nicht schön ist die Geschichte der Beschaffung dieses Schiffes, wie die «Basler Zeitung» berichtet. So sei der Auftrag nicht öffentlich ausgeschrieben und überdies an eine holländische Werft vergeben worden, die wegen Verstössen gegen das Arbeitsrecht einen zweifelhaften Ruf geniesse.

Baschi Dürr kommt nicht aus den Schlagzeilen heraus

Die «Basler Zeitung» schrieb, dass sich ein Sonderstaatsanwalt mit der Dienstwagenaffäre aus dem Justiz- und Sicherheitsdepartement von Baschi Dürr befasst. Moniert wurde, dass die Regierung diese Tatsache wegen der Regierungsratswahlen verschwiegen habe. Heute schreibt sie, dass Dürrs Gegenkandidatin Heidi Mück nicht daran denkt, die knapp verlorene Wahl deswegen rechtlich zu hinterfragen.

Die «bz Basel» doppelt nach mit der Nachricht, dass sich auch die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rats mit der Dienstwagen-Affäre beschäftigt. Eine überraschende Erkenntnis ist das allerdings nicht, weil es doch zur Grundaufgabe der Kommission gehört, «Geschäfte» der Regierung zu überprüfen.

Eine andere Geschichte über Baschi Dürrs Leben wird auf dieser Seite hier erzählt. So hat die Genossenschaftsbeiz Hirscheneck den Justiz- und Sicherheitsdirektor zur Persona non grata erklärt. Das hat zur Folge, dass FDP-Landrat Balz Stückelberger seine traditionelle Weihnachtsparty anderswo durchführen muss.

Interview mit einer «Naturgeilen»

Heute beginnt in den Hallen der Messe Basel die Erotik-Messe «Extasia» – trotz grosser Bedenken aus dem Baselbieter Landrat. Wir halten es mit der Baselbieter Regierung, die kürzlich erklärt hat, dass «Erotik per se nichts Negatives» sei und veröffentlichen ein Interview mit der Schweizer Pornodarstellerin Aviva Rocks.