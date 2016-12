Öffentlicher Verkehr

2.12.2016, 09:48 Uhr

Neuer Roche-Bus und mehr Trams für Einkaufstouristen: Das ändert sich mit dem neuen Fahrplan

2.12.2016, 09:48 Uhr

Eine neue Buslinie für Roche-Mitarbeiter und mehr Trams auf der 8er-Strecke nach Weil – das sind die Fahrplanänderungen ab dem 11. Dezember. Von Jeremias Schulthess

Die Änderungen der BVB im Überblick. (Bild: Hans-Jörg Walter)

Es sind kleine Änderungen, die die BVB in ihrem Fahrplan fürs nächste Jahr umsetzt. Das sind die wichtigsten Wechsel ab dem 11. Dezember:

Neuer Schnellbus für Roche-Mitarbeiter

Morgens und abends verkehrt neu die Buslinie 42 zwischen dem Wettsteinquartier und dem Bahnhof SBB, um «Berufspendler-Ströme besser zu bedienen», wie die BVB in einer Medienmitteilung schreiben. Gemeint sind in erster Linie Mitarbeiter der Roche, die bei ihrem Hauptsitz einsteigen und ohne Zwischenhalt beim Bahnhof wieder aussteigen können.

Der Einsatzkurs der Linie 30, die zwischen Badischem Bahnhof und Hoffmann-La Roche verkehrt, wird gleichzeitig eingestellt.

Mehr Trams für Einkaufstouristen

Die BVB richten auf der 8er-Strecke nach Weil am Rhein einen Zusatzkurs ein. In der Vorweihnachtszeit kommen ausserdem Extrakurse zum Einsatz, die jeweils am Freitag- und Samstagnachmittag auf dem deutschen Abschnitt verkehren.

Nachtbus für Pendler

Die SüdbadenBus GmbH (SBG) bietet neu einen Nachtkurs der Buslinie 38, der zwischen Claraplatz und Grenzach-Wyhlen verkehrt. Der Bus hält am Badischen Bahnhof sowie allen Haltestellen zwischen Rankstrasse und Wyhlen Siedlung.

Mit GA und Halbtax nur bis zur Grenze

GA, Halbtax und Schweizer Tageskarten gelten bald nicht mehr auf dem deutschen Abschnitt der 8er-Linie. GA und Halbtax galt vorher dank einem zweijährigen Pilotprojekt auch auf deutschem Boden.

Das U-Abo ist weiterhin auf der kompletten 8er-Linie gültig.

_

Was sich beim SBB-Fahrplan aus Basler Sicht ändert, finden Sie hier.