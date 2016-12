Nachtgang

1.12.2016, 14:23 Uhr

Die Clubbing-Highlights im Dezember

1.12.2016, 14:23 Uhr

Advent, Advent… Wir tauschen Weihnachts- gegen Discokugel: Im Dezember läuft derart viel in den Basler Clubs, dass man bestimmte Termine am besten schon heute in den Kalender einträgt. Hier ist eine handverlesene Auswahl an Ausgeh-Tipps. Von Danielle Bürgin

Star-DJ Richie Hawtin ist nur eines der Club-Highlights diesen Monat. (Bild: Jordi Cervera )

Jeweils zu Monatsbeginn gibt es bei uns eine Auswahl an Clubbing-Empfehlungen. Hier die Termine im Dezember:

KW 48 (1., 2. & 4.12.), KW 49 (7. & 10.12.), KW 50 (17.12.), KW 51 (23.,23. & 25.12.), KW 52 (31.12.)



Electro-Punk

Grossstadtgeflüster

01.12., 21h @Kaserne Basel

Angst vor dem Älterwerden? Die 2003 gegründete Berliner Band Grossstadtgeflüster zeigt, dass Altersschranken keine Rolle spielen. Im Gegenteil: Sie sind Kind, Erwachsene, Oma/Opa in einem und sagen dem Ruhestand den Kampf an. Die Berufsjugendlichen haben im Herbst ihre neue EP veröffentlicht. Hinter den Titeln wie «Ich Rollator Mit Meim Besten» oder «Keiner Fickt Mich» (feat. Fatoni) stecken derbe, humorvolle Texte, die eines gemeinsam haben: sie beschönigen nichts, sondern hauen direkt rein.

Grossstadtgeflüster predigen «Yolo» oder singen «Wir sind nur einmal jung und das ist lange her». Nach 2007 feiern sie übrigens ihr Comeback in der Kaserne. Ein Abend, den man sich unbedingt freihalten sollte.

Sixties Garage Rock

The Royal Hangman

02.12., 21h @Terrorsamba

Schneller, lauter, härter — der Dezember hat im «Terrorsamba» an der Feldbergstrasse 71 in Sachen Konzerte so einiges zu bieten. Den Auftakt macht der Zürcher Sixties-Garage-Rock-Act The Royal Hangman. Ausflippen und rumwirbeln lassen, lautet die Devise. An den Plattenspielern sind zudem DJ Mick & Ziggy Stardust. An dem Abend wird im Hinterzimmer der Bar wild getanzt und ungehemmt gefeiert.

Opening

«Zum Bierjohann» zapft an

04.12., 16h @Zum Bierjohann

Bier ist nicht gleich Bier! Im neu eröffneten «Zum Johannbier» (früher Rhyschänzli / Le Bienvenu) an der Elsässerstrasse 17 wird ab Sonntag dem Bierkult gehuldigt. Bei der offiziellen Taufe liefern 19 Zapfhähne und 250 Sorten Flaschenbier den durstigen Gästen das entsprechende Flüssigfutter. Wer danach immer noch hungrig ist, bekommt auch was zwischen die Beisserchen.

KW 49

Stoner Rock

Monsternaut

7.12., 21h @Renée

Stoner Rock verbindet man nicht zwingend mit Finnland. Aber why not? Monsternaut aus Kerava zeigen, dass Wüsten-Rock auch im hohen Norden funktioniert. Ganz nach Fu-Manchu-Manier lassen sie die Gitarren sägen und Bässe wummern. Sein Debüt-Album hat das Trio im Oktober veröffentlicht. Dies obwohl die Aufnahmen bereits einige Jahre alt sind. Neues Material steht bereits in der Pipeline. Davon haben Monsternaut sicherlich auch etwas zu präsentieren, wenn sie am Mittwoch im «Renée» auftreten.

Techno

Enter Sake with Richie Hawtin

10.12., 23h @Nordstern

Richie Hawtin gehört zweifellos zu den wichtigsten Persönlichkeiten in der Techno-Welt. Für seinen herausragenden Beitrag zur elektronischen Musik und deren technologischen Entwicklung hat er sogar den Ehrendoktor erhalten. Der britisch-kanadische Musiker, DJ und Produzent gehört mit seinen 46 Jahren zu den Dienstältesten und meist respektierten Protagonisten der Szene. Seine Platten hat er unter zahlreichen Pseudonymen veröffentlicht, unter anderem als Plastikman und F.U.S.E. Seine Sets sind ein Erlebnis, das sich kein Techno-Fan entgehen lassen sollte. Support bekommt Richie Hawtin in dieser Partynacht im «Nordstern» von Hito, Honoree und Gianni Callipari.

KW50

Elektronisch/Experimentell

Aïsha Devi

17.12., 23h @Hirscheneck

Wenn Aïsha Devi die Bühne im Club betritt, fühlt man sich schnell in eine andere Welt versetzt. Die Gründerin des Labels Danse Noire, früher unter dem Künstlernamen Kate Wax bekannt, tritt heute unter ihrem eigenen Namen auf. Das hat seinen Grund. Die Genferin bekennt sich zu ihren Wurzeln, zu ihren eigenen Werten, wenn es um die Interpretation elektronischer Musik geht. Experimentell, spirituell und unglaublich berührend klingen ihre Live-Sets, die sie mittlerweile weit über die Landesgrenzen bekannt gemacht haben.

Ihre Auftritte gehen unter die Haut und versprechen eine ganz neue Sichtweise auf den Club-Sound. Weit weg von Konvention und Kommerz, wundert es einen kaum, dass Aïsha Devi für ihren Basler Gig das «Hirscheneck» als Austragungsort gewählt hat.

KW 51

Deep Techno/House

10 Years of Bon Voyage with:

Steve O'Sullivan & Samy Dee

23.12., 23h @Hinterhof Bar

Das Basler Partylabel Bon Voyage hat was zu feiern. Bereits seit zehn Jahren veranstaltet Bon Voyage Partys, bei deren Line-Ups die Leidenschaft für die Musik stets im Vordergrund steht. Mit Steve O'Sullivan und Samy Dee als Headliner des Abends wird erneut bewiesen: Qualitätsmusik hat bei den Bon-Voyage-Events Vorrang.

Der Perlon-Labelmitbegründer Samy Dee ist unter anderem für die legendäre Get-Perlonized-Reihe in der Berliner Panorama-Bar zuständig – was für Kenner durchaus was aussagt. Und mit Mosaic-Labelgründer Steve O'Sullivan kommt ein DJ- und Produzent angereist, der bereits seit den Neunzigerjahren grosse Anerkennung in der Electronica-Szene erhält. Sein Sound lässt sich als dubby, minimalistisch und soulful beschreiben. Den passenden Support leisten an dem Abend Bon-Voyage-Resident Féline und «Hinterhof»-Resident Agonis.

Und nun zum Festtags-Partyprogramm:

(Bild: Nils Fisch)

House/Techno:

DVS 1

24.12., 23h @Hinterhof

Nicht zum ersten Mal beweist Zak Khutoretsky, dass er als äusserst passionierter DJ die «Hinterhof»-Partycrowd zum Jubeln bringen kann. Der US-Produzent und DJ, der besser unter dem Namen DVS1 bekannt ist, war schon ein paar Mal hier zu Besuch. In seiner Heimatstadt Minneapolis hat er als einer der ersten in den Neunzigern zu richtigen Warehouse-Partys geladen.

Jeder seiner Auftritte ist ein Erlebnis für sich. Die Energie, die DVS1 hinter den Decks ausstrahlt, steckt jeden auf dem Dancefloor an und zaubert eine ganz spezielle Atmosphäre im Club. Support bekommt der gebürtige Russe in der Weihnachtsnacht von Timnah Sommerfeldt, Liebkind und Look Like.

Rock:

Hard Rock Hirscheneck

25.12., 22h @Hirscheneck

Sich für das «Hirschi» an Weihnachten rausputzen und verkleiden hat lange Tradition. Früher war es der Tuntenball, der jeweils dazu einlud. Dieses Jahr heisst das Motto HRC (für Hard Rock Café). Passend lautet der Dresscode: wie die Rockstars. Ob als Jack White, Curt Cobain oder Amy Winehouse — wer sich styling-mässig ins Zeug legt, zahlt nur die Hälfte vom Eintritt.

Natürlich funktioniert Rock'n'Roll nur mit der entsprechenden Beschallung. Auftreten werden an dem Abend zwei Bands und zwei DJs: Artillery Clinton (as the Ramones), Skinny Jim Tennessee & los Engineers (Rockabilly Tribute), Oszlot (Post-Punk) und DJ Mick & Ziggy Stardust.

KW 52

Electronica/HipHop

Silvester Heat: Factory

31.12., 22:30 @Kaserne

Jahr für Jahr lädt die Kaserne zur wahrscheinlich grössten Silvesterparty in Basel ein. Als Inspiration für die Dekoration dient dieses Jahr Andy Warhols legendäre Silver Factory, eine loftartige Kunstfabrik, in der der New Yorker Künstler in den Sechzigerjahren gearbeitet hat. Man darf sich also auf viel Extravagantes, zahlreiche Velvet-Underground-Bananen, Brillo-Boxen und Campbell-Dosen gefasst machen.

Nicht zu verpassen ist, der DJ-Auftritt von Mike Skinner. Der ehemalige Rapper von The Streets erfindet sich quasi neu und zieht die Plattenspieler dem Mikrofon vor. Zudem wurden für den Abend auch Mangootree Sound aus Deutschland verpflichtet, sowie die Basler Goldfinger Brothers und Claasilisque Sound.