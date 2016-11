Weihnachten

29.11.2016, 04:50 Uhr

Die Rheingasse verweihnachtelt sich zum zweiten Mal zur Adväntsgass

Zum zweiten Mal putzt sich die Rheingasse zur Vorweihnachtszeit zur Adväntsgass heraus. Es beginnt mit dem Anstich des Ueli-Festbiers am 29. November und endet am 23. Dezember. Von Dominique Spirgi

Adväntsgass: Zum zweiten Mal findet in der Rheingasse der Weihnachtsmarkt der etwas anderen Art statt. (Bild: www.advaentsgass.ch)

In der Glaibasler Adväntsgass stehen nicht mundgeblasene Weihnachtskugeln oder Holzfiguren aus Thüringen im Vordergrund, wie sie die Weihnachtsmärkte von Stralsund bis Locarno beherrschen. Im Boulevard Rheingasse geht es wie in den Sommermonaten in erster Linie ums Essen und Trinken. Um Fondue, Flammenkuchen, Glühwein und tibetische Maultaschen. Ach ja: Weihnachtsbäume sind auch noch im Angebot.

Es ist ein Angebot, das während der ersten Ausgabe im vergangenen Jahr auf viel Resonanz gestossen war. Auf positive bei den Besucherinnen und Besuchern, aber auch auf negative bei gewissen Anwohnern, die sich am Rauch störten, der aus den Feuerschalen entwich. Das führte dazu, dass das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt spontan spezielle Regelungen für die Strassen-Feuerstellen erlassen musste.

Gässli-Märt und Veranstaltungen für Kinder

Die Adväntsgass bietet aber auch mehr als Speis und Trank und Weihnachtsbäume. Zusammen mit den Robi-Spiel-Aktionen wurde am Lindenberg ein Märchenwald aufgebaut, unter anderem mit Angeboten zum Kerzenziehen und Pony-Reiten. Und erstmals findet am 17. Dezember im Färbergässlein ein Eintages-Markt mit 20 Anbietern von Weihnachtsgeschenken statt. Und an der Rheingasse 38 werden Riviera, Edition Nord und Riso Kalender 2017 in einem Pop-up-Store präsent sein.

Aufgrund der Erfahrungen vom vergangenen Jahr wurden die Öffnungszeiten der Stände verkürzt. Neu werden die weihnachtlichen Lichtlein nicht mehr um 16, sondern erst um 18 Uhr angezündet. Sie brennen wie im letzten Jahr bis 21.30 Uhr.