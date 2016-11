Nur über den Kampf findet der FC Basel in Sion ins Spiel. Nach dem 2:1, dem 14. Sieg im 16. Ligaspiel, lobt Davide Calla diese Qualität – und das gegnerische Publikum, das diesem Spitzenspiel zahlreich beiwohnt.

27.11.2016 um 14:00

Der FC Basel gewinnt in der 16. Runde der Super League vor 13’200 Zuschauern gegen den FC Sion. Die Basler Tore in einem sehr intensiven Match im Tourbillon erzielen Matias Delgado und Marc Janko. Zum Ausgleich für den Tabellendritten trifft Grégory Karlen. Der Meister führt die Tabelle damit weiter 15 Punkte vor den Young Boys an.