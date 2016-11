Super League

27.11.2016, 14:00 Uhr

LiVE: Das Spitzenspiel im Tourbillon

(16.00 Uhr, #rotblaulive)

27.11.2016, 14:00 Uhr

Die drei Verfolger des FC Basel sind bei 26 Ranglistenpunkten zusammengerückt. Einer davon ist der FC Sion, bei dem der Meister heute zu Gast ist. Um 16 Uhr geht es los im Tourbillon, das zuletzt keine unüberwindbare Festung für den FCB war. Wie immer laden wir Sie unter dem Twitter-Hashtag #rotblaulive zum Mitdiskutieren ein. Von Samuel Waldis und Christoph Kieslich

Erstes Tor im ersten Spiel: Seydou Doumbia trifft zum Saisonauftakt beim 3:0 des FC Basel gegen den FC Sion. (Bild: Keystone/TagesWoche)

Vor dem Spiel empfehlen wir Ihnen folgende Geschichten:

Der FC Basel kann sich in Sion auf etwas gefasst machen: Dem monströsen Basler Vorsprung zum Trotz atmet die Partie im Wallis etwas von Spitzenspiel: Der FC Sion ist gut drauf und will dem Meister die erste Niederlage beibringen. Beim FCB böte sich ein Wechsel an: Renato Steffen für Birkir Bjarnason. Am Sonntag zum Anpfiff um 16.00 Uhr im Tourbillon wird man mehr wissen. » Bericht aus dem Lager des Schweizer Meisters

Den Baslern winkt das sanfte Scheitern: Der Schweizer Meister hat nach dem 0:0 in Sofia zwei Wochen Zeit, sich auf das wahrscheinliche Ausscheiden aus dem internationalen Geschäft vorzubereiten. Für die Basler eine beinahe angenehme Situation – wenn sie sich nur nicht mit schlaflosen Nächten und unzufriedenen Fans auseinandersetzen müssten. » Eindrücke von der Rückreise von Sofia

liveticker

Tweets über "#rotblaulive"

fixtures

table

calendar