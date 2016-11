Frankfurt schlägt Dortmund und ist Dritter

¶ Wie aus einer anderen Liga wirkt RB Leipzig beim 4:1 (3:1)-Sieg beim überforderten Mitaufsteiger SC Freiburg. In dieser Verfassung ist den Ostdeutschen in der Bundesliga alles zuzutrauen.Von Christoph Ruf. Weiterlesen

Super League

¶Dem monströsen Basler Vorsprung zum Trotz atmet die Partie im Wallis etwas von Spitzenspiel: Der FC Sion ist gut drauf und will dem Meister die erste Niederlage beibringen. Beim FCB böte sich ein Wechsel an: Renato Steffen für Birkir Bjarnason. Am Sonntag zum Anpfiff um 16.00 Uhr im Tourbillon wird man mehr wissen.Von Christoph Kieslich. Weiterlesen