Basler Stadtlauf

25.11.2016, 11:08 Uhr

Advent, Advent, der Sportler rennt

25.11.2016, 11:08 Uhr

Rund 9000 Sportlerinnen und Sportler nehmen am diesjährigen Stadtlauf teil. Um 17 Uhr starten die Binggis, um 21.13 geht das letzte Rennen los. Von Jörg Greb

Basel rennt mal wieder. Der 34. Stadtlauf hat aber auch Neues zu bieten. (Bild: Keystone)

Am Samstag steht der 34. Basler Stadtlauf an. Ab 17 Uhr sind Läuferinnen und Läufer von ganz jung bis zu beträchtlich alt in der Innenstadt unterwegs. Um 17 Uhr eröffnen die Knaben in der Kategorie Binggis das Laufereignis, um 21.13 Uhr erfolgt der letzte Startschuss, wenn die Elite loslegt.

Die Sportler starten auf dem Münsterplatz und enden auf dem Marktplatz. Am Vorabend des ersten Advents wird ihr Lauf bei der ganzen Weihnachtsbeleuchtung ein besonderes Erlebnis für sie sein. Knapp 9000 geben sich diesem Vergnügen hin. Kurzentschlossene können sich noch am Renntag auf dem Münsterplatz zwischen 14 und 20 Uhr gegen einen Aufpreis nachmelden.

Neu im Programm: Nachwuchs-Eliterennen

Spannung und Klasse versprechen die Elite-Rennen zum Abschluss. Bei den Männern strebt der Schweizer Halbmarathon-Europameister und Olympia-Siebte im Marathon, Tadesse Abraham, den sechsten Sieg in Folge an.

Bei den Frauen versucht die Aufsteigerin der Saison, Martina Strähl, ihre Fortschritte auch auf das Basler Pflaster zu zaubern. Gelingt das, kann sie womöglich das Klassement des Vorjahres und ihren zweiten Platz hinter Helen Bekele verbessern.

Neu im Programm sind zwei Elite-Nachwuchsrennen. Sie wurden geschaffen für die Lauftalente der Region und des Nationalen Leistungszentrums und bietet ihnen die Möglichkeit, sich in den Eliterennen auf einer Teildistanz zu präsentieren und zu profilieren.

Streckenverlauf

Streckenverlauf des Basler Stadtlauf 2016. (Bild: Screenshot stadtlauf.ch)

Kategorien u06f, u08f, u10f, u12f, u06m, u08m, u10m, u12m

Münsterplatz (Start) – Rittergasse – St. Alban-Graben – Freie Strasse – Marktplatz (Ziel)

Kategorien u14f, u16f, u14m, u16m

Startstrecke plus 1 Runde: Münsterplatz (Start) – Rittergasse – St. Alban-Graben – Freie Strasse – Marktplatz – Mittlere Brücke – Rheingasse – Kartausgasse – Wettsteinbrücke – St. Alban-Graben – Freie Strasse – Marktplatz (Ziel)

Kategorien u18f, u20f, F20–F70, u18m, u20m, M20–M70

Startstrecke plus 2 Runden: Münsterplatz (Start) – Rittergasse – St. Alban-Graben – Freie Strasse – Marktplatz – Mittlere Brücke – Rheingasse – Kartausgasse – Wettsteinbrücke – St. Alban-Graben – Freie Strasse – Marktplatz (Ziel)

» Weitere Informationen auf stadtlauf.ch.