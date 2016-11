Schweizer Curler müssen auf letzten Match hoffen

¶ Vor allem vor der Konterstärke der Bulgaren muss sich der FC Basel in Acht nehmen, will er am Mittwoch das europäische Überwintern sichern. Trainer Urs Fischer beklagt vor dem Spiel ungerechte Glücksverteilung, und Michael Lang ordnet das Spiel ganz oben in seiner Karriere ein.Von Samuel Waldis. Weiterlesen

Champions League

¶ Mit Monaco, Leverkusen, Leicester, Real Madrid und Juventus stossen am Dienstag fünf weitere Teams in die Achtelfinals der Champions League vor. Das eigentliche Spektakel aber spielt sich in Dortmund ab, wo beim 8:4 zwischen der bereits qualifizierten Borussia gegen Legia Warschau so viele Tore fallen wie noch nie in diesem Wettbewerb. Von sda und Christoph Kieslich. Weiterlesen