FC Basel, Einzelkritik

24.11.2016, 00:28 Uhr

Das grosse Ärgernis statt der erhofften Erlösung

Zum ersten Mal steht Mohamed Elyounoussi bei einem Champions-League-Spiel in der Startformation. Doch der Norweger krönt seine Leistung nicht – im Gegenteil. Ein anderer Nordländer kommt auch beim 0:0 des FC Basel gegen Ludogorets Razgrad in der Kälte von Sofia nicht auf Betriebstemperatur. Von Samuel Waldis und Christoph Kieslich

Kaum zu glauben, dass Mohamed Elyounoussi (links) diesen Ball nicht im Tor unterbrachte – bleibt nur noch: den Kopf in den Händen begraben. (Bild: Keytone/VALENTINA PETROVA)

Tomas Vaclik | Torhüter

Hielt sich in der Kälte von Sofia nach 20 Minuten erstmals mit Trockenübungen warm und später keinen einzigen Ball. Denn auf das Basler Tor flog keiner. Und wenn ein Schuss in seine Richtung kam, dann blockte ihn ein Verteidiger.

Michael Lang | rechter Aussenverteidiger

Kam zu Beginn mit seinen Flanken kaum durch, bis zur Szene wenige Sekunden vor der Pause: Sein Ball flog zur Mitte, wo Luca Zuffi mit einer Direktabnahme scheiterte. Lang hatte diese Partie am Vortag noch ganz oben in seiner Karriere eingeordnet. Ganz oben auf der Leistungsskala agierte er schliesslich nicht, aber so, dass er gegen vorne Einfluss hatte, wie beispielsweise bei seinem Abschlussversuch kurz nach der Pause, und gegen den Ball nichts Entscheidendes zuliess.

Marek Suchy | rechter Innenverteidiger

Nach der ersten Ballberührung spielte er einen Fehlpass, nach der zweiten ebenfalls. Der Tscheche fing sich und hatte offensichtlich die Aufgabe gefasst, als einziger der beiden zentralen Verteidiger mit langen Bällen auszulösen. Unterband mit teilweise spektakulären Sprints die bulgarischen Konter, vor denen man sich im Basler Lager wenn nicht gefürchtet, dann zumindest gewarnt hatte. Holte sich beim englischen Schiedsrichter die gelbe Karte für ein Foul ab, was beim Vorstoss von Ludogorets in der 81. Minute bitter nötig war – sonst hätte der Traum vom Sechzehntelfinal in der Europa League vielleicht schon in Sofia ein Ende genommen.

Sieht so aus, aber auch der Versuch von Virgil Misidjan fliegt nicht auf das Tor von Tomas Vaclik. (Bild: Keytone/VASSIL DONEV)

Eder Balanta | linker Innenverteidiger

Leistete sich zwei Unsicherheiten: Konnte sich einmal nicht entscheiden, ob er den Ball wegschlagen oder kontrollieren sollte, und spielte ihn ungeschickt ins Seitenaus. Köpfelte zudem kurz vor der Halbzeit zurück auf Vaclik, vergass dabei den Stürmer in seinem Rücken und hatte Glück, dass daraus keine gefährliche Aktion entstand. Zusatzpunkte gibt es, weil er in der Schlussphase, als es drunter und drüber ging, nach einer Flanke mit einer Art Fallrückzieher dazu beitrug, dass beide Teams kein Tor feierten – und sich der FCB zumindest die theoretische Chance auf das Überwintern sicherte.

Adama Traoré | linker Aussenverteidiger

Muss den vielleicht 200 mitgereisten Baslern einen Schreckmoment beschert haben, als dem bulgarischen Angreifer in der 37. Minute eine Körpertäuschung reichte, um den Ivorer stehen zu lassen. Blockte ansonsten einen Abschlussversuch im Strafraum und blieb ohne gröbere Schnitzer, aber eben auch ohne Einfluss auf das Offensivspiel. Sah die gelbe Karte, was allerdings beinahe unterging, weil gleichzeitig ein Fan versuchte, den Platz zu stürmen.

Taulant Xhaka | defensives Mittelfeld

In der 55. Minute erhoben sich die Zuschauer erstmals von ihren Sitzen, weil sich ein erfolgsversprechender Konter der Heimmannschaft anbahnte. Und Xhaka muss sich wie ein Richter in einem Gerichtssaal vorgekommen sein, als sich nach seiner Abwehraktion das ganze Stadion wieder setzte. Erbrachte gegen die schnellen Bulgaren ansonsten die gewohnte und bitter nötige Arbeit als einziger defensiver Mittelfeldspieler und stoppte in der 92. Minute einen letzten der zahlreichen Konter.

Keine einfache Aufgabe für Adama Traoré, dieser schnelle Cicinho von Ludogorets Razgrad. (Bild: Keytone/GEORGIOS KEFALAS)

Luca Zuffi | defensives Mittelfeld

Hatte in Halbzeit eins mehrere Möglichkeiten, die beste nach Langs Flanke. Platzierte seine Direktabnahme nicht präzis genug, um den starken Torhüter Stoyanov in Schwierigkeiten zu bringen. Sagte dazu entschuldigend, dass «es keine einfachen Bälle gewesen sind».

Birkir Bjarnason | rechter Flügel

War zuletzt kaum auf Touren gekommen, was sich auf dem von der Leichtathletikbahn umrundeten Rasen in Sofia nicht änderte. Hatte in der Offensive kaum Aktionen, in einigen Aktionen versprangen ihm die Bälle. Zudem bereitete ihm in der Defensive der Brasilianer Natanel Mühe, der mit der Kälte dieser Nacht besser zurecht kam als der Isländer. Wurde in der 85. Minute erlöst und durch Davide Calla ersetzt.

Matias Delgado | offensives zentrales Mittelfeld

Hatte schon mehrfach bewiesen, dass seine Freistösse von der Strafraumgrenze eine Gefahr für jeden Torhüter sein können. Sofia wurde Zeuge, dass dies auch von der Grundlinie gilt. Drehte den Versuch aus spitzem Winkel auf das nahe Lattenkreuz, was der Torhüter früh genug erkannte und Delgados achten Saisontreffer verhinderte.

Liess sich für den Spielaufbau zuweilen in die hinterste Reihe neben die Innenverteidiger zurückfallen und war zusammen mit Luca Zuffi in einem 4-1-4-1 für die Bespielung des zentralen Mittelfelds zuständig. Bis zur 79. Minute, dann verliess er das Feld für Andraz Sporar.

Mohamed Elyounoussi | linker Flügel

Spielte in der Champions League zum zweiten Mal, auch weil Renato Steffen gesperrt auf der Tribüne sass. Vertrat den Stammflügel würdig und setzte einmal im Strafraum ein technisches Ausrufezeichen, das verblasste, weil sein Schuss danach in die Werbebande eines amerikanischen Getränkelieferanten flog. Ein weiterer Versuch verfehlte das Ziel ebenso, was für den FC Basel deswegen tragisch ist, weil der Norweger aus etwa 14 Metern alleinstehend zum Abschluss kam. Dieser Schuss in der 79. Minute hätte die Erlösung sein können – so ist er nur Ärgernis für das Team und den Mann, der erstmals in der Königsklasse in der Startformation stand.

Seydou Doumbia | Angriffsspitze

Hatte möglicherweise das falsche Schuhwerk montiert oder sonst nicht genügend Standfestigkeit, was ihm in Halbzeit eins die Möglichkeit nahm, einen Rückpass auf Torhüter Vladislav Stoyanov zu erlaufen und in Abschlussposition zu kommen. Überzeugender als sein Arbeitsgerät waren Doumbias Laufwege – was sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht gilt. Wermutstropfen: Der beste Basler Torschütze baute in Halbzeit zwei stark ab und wartet noch immer auf sein erstes Tor in der Champions League 2016/17. In der 79. Minute kam für ihn Marc Janko.

Seydou Doumbia in Schräglage: gut angefangen, dann abgebaut – und noch immer kein Tor erzielt in der Champions League. (Bild: Keytone/VASSIL DONEV)

Andraz Sporar | Angriffsspitze

Ersetzte in der 79. Minute Captain Delgado und war zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.

Marc Janko | Angriffsspitze

Übernahm in der 79. Minute Doumbias Platz und bildete mit Sporar eine Doppelspitze in einem 4-4-2. Für eine Bewertung reicht seine Einsatzzeit nicht.

Davide Calla | rechter Flügel

Durfte ab der 85. Minute für Bjarnason auf das Feld, auch seine Einsatzzeit ist für eine Bewertung zu kurz.

Bewertungsdurchschnitt: 4,2

Nicht eingesetzt: Vailati (TH), Gaber, Fransson, Hoegh