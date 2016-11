Champions League

23.11.2016, 16:06 Uhr

LiVE: Das vielleicht wichtigste Spiel der Saison (20.45. Uhr, #rotblaulive)

Heute Abend könnte sich entscheiden, ob der FC Basel europäisch überwintert oder eines seiner Saisonziele verfehlt. Um 20.45 Uhr geht es in Sofia los zwischen dem Schweizer Meister und Ludogorets Razgrad. Hier sind Sie live mit dabei – und unter dem Twitter-Hashtag #rotblaulive zum Mitdiskutieren eingeladen. Von Christoph Kieslich und Samuel Waldis

Noch herrscht Ruhe. Um 20.45 Uhr ist es damit vorbei: Der FC Basel duelliert sich mit Razgrad um Platz drei in der Champions League. (Bild: Keystone/TagesWoche)

Der Präsident sorgt sich nicht: Verliert der FC Basel heute Abend, überwintert der Schweizer Meister erstmals seit sieben Jahren nicht europäisch. Für Präsident Bernhard Heusler gibt es Wichtigeres. Denn die Zugkraft eines Europa-League-Sechzehntelfinals ist gering. Diese Situation hat sich der FCB selbst geschaffen – mit den erstaunlichen Erfolgen der letzten Jahre. » Stimmungslage beim Schweizer Meister

Der belagerte Trainer und seine Gedanken zur Glücksverteilung: Vor allem vor der Konterstärke der Bulgaren muss sich der FC Basel in Acht nehmen, will er am Mittwoch das europäische Überwintern sichern. Trainer Urs Fischer beklagt vor dem Spiel eine ungerechte Glücksverteilung, und Michael Lang ordnet das Spiel ganz oben in seiner Karriere ein. » Fakten vor dem Spiel in Sofia

Ein Wandervogel, den der FC Basel auf der Rechnung haben sollte: Ludogorets Razgrad, am Mittwoch der Gegner des FC Basel in der Champions League, leistet sich einen hochbezahlten Torjäger, den er für das kapitale Spiel in Sofia in der Hinterhand hat. In der laufenden Saison kommt der bald 30-jährige Claudiu Keserü schon wieder auf 13 Treffer. » Claudio Keserü, Razgrads Offensivmann

Die möglichen Szenarien für die letzten zwei Spiele: » Wie sich der FC Basel das europäische Geschäft sichern kann





