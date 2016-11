Servette wieder im Cup-Halbfinal

Ukraine Rechtsextreme Randale bei Maidan-Feier ¶ Ukrainische Rechtsextreme haben am Rande des dritten Jahrestags der Maidan-Proteste in Kiew randaliert. Nach den friedlichen Feierlichkeiten im Zentrum der Hauptstadt versammelten sich in der Nacht zum Dienstag etwa tausend zumeist rechte Aktivisten auf dem Maidan. Von sda. Weiterlesen

USA Trump kündigt Ausstieg aus pazifischem Freihandelsabkommen an ¶ Der designierte US-Präsident Donald Trump will bereits am ersten Tag seiner Amtszeit den Ausstieg der USA aus dem Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP erklären. Dies kündigte der Rechtspopulist in einer am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Videobotschaft an. Von sda. Weiterlesen