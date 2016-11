Champions League

Wie der FC Basel europäisch überwintert und in die Europa League einzieht

Am Mittwoch spielt der FC Basel in der Champions League auswärts gegen Ludogorets Razgrad. Auf verschiedenen Wegen kann sich der Schweizer Meister die Teilnahme an der Europa League im Frühjahr 2017 sichern. Von Samuel Waldis

Bald ruht der Ball. Ob der FC Basel im Frühjahr in der Europa League ran darf, entscheidet sich möglicherweise schon am Mittwoch. (Bild: iStock/Montage: Nils Fisch)

Seit der Niederlage auswärts gegen Paris Saint-Germain, seit diesem 1:2 im St.-Jakob-Park am 1. November, steht fest: Der FC Basel wird in der laufenden Saison nicht in der K.o.-Phase der Champions League spielen. Der dritte Platz in der Gruppe A ist das Maximum, was Urs Fischer und seine Mannschaft in zwei verbleibenden Spielen erreichen können.

Hinter den Spitzenreitern Arsenal und Paris kommen sowohl der FC Basel als auch Ludogorets Razgrad für den dritten Platz infrage, der zur Teilnahme am Sechzehntelfinal in der Europa League berechtigt. Beide Teams haben je einen Punkt aus den ersten vier Spielen gewonnen, am Mittwoch stehen sie sich in Sofia im Direktduell gegenüber.

Die Tabelle der Gruppe A nach vier Spielen. (Bild: Screenshot uefa.com)

Die drei möglichen Szenarien

Szenario 1: Der FCB qualifiziert sich am Mittwoch für die Sechzehntelfinals der Europa League, wenn er gegen Razgrad gewinnt.

Szenario 2: Der FCB scheidet am Mittwoch aus dem europäischen Geschäft aus, wenn er gegen Razgrad verliert.

Szenario 3: Trennen sich der FCB und Razgrad am Mittwoch unentschieden, dann fällt die Entscheidung erst im letzten Gruppenspiel, in dem Basel zuhause gegen Arsenal spielt und Razgrad auswärts gegen Paris. Holt der FCB dabei mehr Punkte als Razgrad, ist er für die Europa League qualifiziert und umgekehrt. Holen beide Teams gleich viele Punkte, kommt es auf folgende Kriterien an:

höhere Anzahl Auswärtstore in den Direktbegegnungen: Bei einem 0:0 am Mittwoch ist Razgrad im Vorteil, bei einem 2:2 oder einem höheren Unentschieden der FCB.

bessere Tordifferenz aus allen Gruppenspielen: Basel (-6) liegt aktuell vor Razgrad (-9)

grössere Anzahl erzielter Tore aus allen Gruppenspielen: Basel (2) liegt aktuell hinter Razgrad (4)

grössere Anzahl erzielter Auswärtstore aus allen Gruppenspielen: Basel (0) liegt aktuell hinter Razgrad (1)

grössere Anzahl Siege aus allen Gruppenspielen: Basel und Razgrad liegen sieglos gleich auf

grössere Anzahl Auswärtssiege aus allen Gruppenspielen: Basel und Razgrad liegen sieglos gleich auf

bessere Disziplin (gelbe und rote Karten): Basel liegt hinter Razgrad (» Ranking)

höherer Vereinskoeffizient: Basel liegt vor Razgrad (» Ranking)

» Reglement zur Champions League 2016/17, besagt Stelle ab Seite 24

