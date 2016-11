Champions League

Der Präsident sorgt sich nicht – obwohl dem FC Basel das erste Ausscheiden seit Langem droht

Im fünften Spiel der Champions League trifft der FC Basel am Mittwoch (20.45 Uhr) auswärts auf Ludogorets Razgrad. Verliert er, überwintert der Schweizer Meister erstmals seit sieben Jahren nicht europäisch. Für Präsident Bernhard Heusler gibt es Wichtigeres. Denn die Zugkraft eines Europa-League-Sechzehntelfinals ist gering. Diese Situation hat sich der FCB selbst geschaffen – mit den erstaunlichen Erfolgen der letzten Jahre. Von Samuel Waldis

Ein Scheitern in Sofia würde er in einer Stunde verarbeiten – FCB-Präsident Bernhard Heusler sieht dem Rückspiel gegen Ludogorets Razgrad entspannt entgegen. (Bild: Daniela Frutiger/freshfocus)

Der Mittwoch der 47. Kalenderwoche könnte ein entscheidender Tag werden für den FC Basel im Jahr 2016. Gibt es im Champions-League-Spiel zwischen dem Schweizer Meister und dem bulgarischen Titelhalter einen Sieger, ist der dritte Platz in der Gruppe A eine Runde vor Schluss vergeben.

Dieser Rang berechtigt zur Teilnahme am Sechzehntelfinal der Europa League. Erreichen sie ihn nicht, spielen die Basler bis zum Saisonende nur noch in den nationalen Wettbewerben.

Ein Ausscheiden aus dem internationalen Geschäft wäre für den FCB eine Enttäuschung. Er würde ein Ziel verfehlen, dass er öffentlich formuliert hat, auch wenn Präsident Bernhard Heusler sagt: «Es gibt Ziele, von denen die kommenden Saison abhängt. Das Erreichen des Sechzehntelfinals in der Europa League gehört nicht dazu.»

Es droht das erste Ausscheiden vor dem Winter seit sieben Jahren

Erstmals seit der Spielzeit 2009/10 wären die Basler im Frühjahr nicht europäisch vertreten. Damals brauchten sie in der ersten Saison unter Thorsten Fink ein Unentschieden gegen Fulham im letzten Spiel der Europa-League-Gruppenphase, verloren im St.-Jakob-Park aber mit 2:3.

Es sind längst vergangene Tage, fast schon vergessene. Kein Spieler aus Finks Kader ist heute noch dabei, knapp ein Dutzend von ihnen hat die Fussballschuhe an den Nagel gehängt oder zuletzt keinen Verein mehr gefunden.

Der FC Basel international Die Übersicht zeigt die Resultate des FC Basel in internationalen Wettbewerben, seit er in der Saison 2009/10 letztmals nicht europäisch überwinterte. Saison Abschneiden Letzter Gegner 2016/17 Gruppenphase Champions League 2015/16 Achtelfinal Europa League FC Sevilla (0:0, 0:3) 2014/15 Achtelfinal Champions League FC Porto (1:1, 0:4) 2013/14 CL (3.) | Viertelfinal Europa League FC Valencia (3:0, 0:5) 2012/13 CLQ | Halbfinal Europa League Chelsea FC (1:2, 1:3) 2011/12 Achtelfinal Champions League Bayern München (1:0, 0:7) 2010/11 CL (3.) | 1/16-Finals Europa League Spartak Moskau (2:3, 1:1) 2009/10 Gruppenphase Europa League (3.) FC Fulham (2:3)

Das europäische Selbstverständnis des FCB war vor sieben Jahren ein anderes. Danach schraubten zwei Achtelfinals in der Champions League, ein Viertel- und vor allem der Halbfinal in der Europa League die eigenen Erwartungen in die Höhe – vor allem aber diejenigen der Supporter.

Dämpfer und Höhepunkte unter Fischer

Auch wegen dieser Resultate, erreicht unter Heiko Vogel und Murat Yakin, wäre heuer ein Scheitern vor dem Winter ein Rückschlag. Der zweite unter Urs Fischer nach der verpassten Champions-League-Qualifikation in Maccabi Tel Aviv vor einem Jahr.

Fischer zog in die Gruppenphase der Europa League ein und gewann diese, was zuvor keiner Schweizer Mannschaft gelungen war. Eine bemerkenswerte Marke, auch wenn sie etwas verblasst hinter der verpassten Qualifikation für die Champions League; oder vor dem Hintergrund, dass die Gegner abgesehen von Florenz jenseits der Top-100 im europäischen Fussball klassiert waren.

«Urs Fischers Job hängt nicht von diesem Spiel ab.»

FCB-Präsident Bernhard Heusler vor der Partie gegen Razgrad

Ausrufezeichen setzte der FCB in der letzten Spielzeit mit dem Erreichen des Europa-League-Achtelfinals und dort mit dem 0:0 im Hinspiel gegen den späteren Sieger Sevilla. Neben dem Auswärtssieg gegen Florenz war dieses Unentschieden so etwas wie der internationale Höhepunkt unter Fischer.

Das letzte kleine Ausrufezeichen des FCB auf internationalem Parkett: Das torlose Unentschieden im Acheltfinal-Hinspiel gegen den späteren Europa-League-Sieger Sevilla. Hier mit Steven N'Zonzi (Mitte) gegen Tomas Vaclik und Walter Samuel. (Bild: Keystone/LAURENT GILLIERON)

Für eine Hochzeit im Gefühlsleben der FCB-Fans reichte dieses 0:0 gegen den späteren Titelgewinner Sevilla nicht – und die Spieler hätten diesen Achtelfinal jederzeit gegen die Gruppenphase der Champions League getauscht.

Der FCB macht Trainerentscheid nicht von Einzelresultaten abhängig

Am Mittwoch geht es gegen Razgrad also auch darum, nicht die nächste europäische Enttäuschung zu erleben. Fischers drei Vorgänger haben sich immer für das internationale Geschäft nach der Winterpause qualifiziert. Entsprechend entscheidend ist der zweite Vergleich mit den Bulgaren für den 50-jährigen Fischer, dessen Zweijahresvertrag am Ende der Saison ausläuft und dessen Option auf ein weiteres Jahr möglicherweise auch an das Abschneiden in der Champions League geknüpft ist.

«Urs Fischers Job hängt nicht von diesem Spiel ab», sagt Präsident Heusler vor dem Abflug nach Sofia. «Wir machen solche Entscheidungen nicht von Einzelergebnissen abhängig. Und ein Trainer gewinnt für mich auch nicht an Bedeutung, wenn er gegen Manchester gewinnt. Wir wollen den Markt dominieren, den wir dominieren müssen. Und das ist der Schweizer Markt.»

Möglicher Einfluss auf die Kaderplanung

Doch was bedeutet es, wenn der FCB international ausscheidet und auf die nationalen Wettbewerbe zurückgebunden wird? In Sachen Kaderplanung könnte das Spiel in Sofia Auswirkungen haben. Denn zum Erreichen des nationalen Ziels, die Verteidigung des Meistertitels, scheint das Kader mit 27 Spielern beinahe übergross.

«Der Fan im Stadion scheint nicht wahnsinnig darauf zu warten, kurz vor der Fasnacht einen Sechzehntelfinal zu erleben.»

Bernhard Heusler

Akteure wie Birkir Bjarnason könnte auf die Idee kommen, weiter zu reisen, Luca Zuffi gehört zu den Kandidaten, denen ein Sprung durchaus zugetraut werden kann und Spieler wie Mohamed Elyounoussi sind anhaltenden Spekulationen ausgesetzt (Leceister City). Den einen oder anderen Abgang würde dieses Kader jedenfalls verkraften, ohne das übergeordnete nationale Ziel zu gefährden.

«Wir werden das Kader nicht grösser machen, es wird eher den einen oder anderen Abgang geben», sagt Heusler, für den die Kaderplanung aber nicht von der Teilnahme an der Europa League abhängt: «Wir können auch bei einem Weiterkommen nicht von mehreren internationalen Spielen ausgehen. Die Chance wäre schliesslich relativ gross, dass man in einem Sechzehntelfinal ausscheidet. Wir haben deswegen das Kader nie auf diese Doppelbelastung geplant.»

Besser aufgehoben bei den Young Boys oder in St. Gallen

Schliesslich geht es am Mittwoch auch darum, die Spannung in der Fussballregion Basel zu halten. Glücklicherweise bescherte das Los den Baslern im Viertelfinal des Schweizer Cups den FC Zürich als Gegner; in der Meisterschaft ist die Spannung bei 15 Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz noch vor der Halbzeit abhanden gekommen. Nur selten ist sie bei einzelnen Spielen in Basel zu Gast, wie jüngst beim 2:1-Sieg in letzter Sekunde gegen Lausanne.

Wer in der Schweiz die besten Fussballer sehen will, fast 20 Nationalspieler aus aller Herren Länder, der sollte sich die Spiele des FC Basel anschauen. Wer im Unterhaltungsgeschäft Fussball Spannung erleben will, ist bei den Young Boys oder beim FC St. Gallen aber besser bedient. Dann sollte er sein Produkt nicht in Basel kaufen. Es sei denn, er will eine internationale K.o.-Phase erleben. Aber selbst da strömen die Zuschauer nicht immer in Scharen in den St.-Jakob-Park.

«Äussere Beurteilungen machen mir keine Sorgen. Sorgen machen mir beispielsweise Sponsoren, die nicht weitermachen möchten.»

Bernhard Heusler

Heusler sagt: «Wir mussten im Frühjahr in der Europa League immer wieder Tickets zählen, damit wir über 10’000 kamen. Der Fan im Stadion scheint nicht wahnsinnig darauf zu warten, kurz vor der Fasnacht einen Sechzehntelfinal zu erleben. Wir hatten immer wieder Mühe, diese Affichen zu verkaufen, auch wenn beispielsweise Monaco der Gegner war.»

Vor diesem Hintergrund könnte fast der Eindruck entstehen, dass das Überwintern für den FC Basel nicht von entscheidender Bedeutung ist, auch wenn er es als Ziel ausgegeben hat. «Wenn wir uns nicht qualifizieren sollten», sagt Heusler jedenfalls, «dann haben wir an Weihnachten nicht den Eindruck, dass das Jahr 2017 bereits einen Tolggen im Reinheft hat.»

Eine Stunde zur Verarbeitung einer Enttäuschung

Scheitert der FCB am Mittwoch, würde Heusler «eine Stunde brauchen, um mir zu sagen, dass das Ausscheiden nicht so schlimm ist». Für die Supporter, die im unattraktiven weil kalten Monat Februar bei einem Europa-League-Sechzehntelfinal das Stadion nicht füllen würden, wäre die Empfindung möglicherweise eine andere – und Wasser auf die Mühlen der Kritiker des Trainers.

«Äussere Beurteilungen machen mir keine Sorgen», sagt Heusler. «Sorgen machen mir Sponsoren, die nicht weitermachen möchten, oder Jahreskarteninhaber, die ihr Abonnement kündigen. Ob wir aber in dieser Gruppenphase Dritter werden oder nicht, macht mir keine Sorgen. Das ist einfach ein sportlicher Vergleich.»

Dieses Kräftemessen kann der FCB gegen eine Mannschaft wie Ludogorets Razgrad gewinnen, auch wenn der Gegner trotz wenig klingendem Namen ein starker ist. Scheitern die Basler, dann geht es in der Qualifikation zur Champions League weiter. Die heisst Supter League, und in dieser steht Basel nach 15 Runden so gut da wie kaum je zuvor.

