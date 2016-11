27. November

Bären, Steuern & Park: Die wichtigsten kantonalen Abstimmungen in der Übersicht

Die Schweiz hat nicht nur über den Atomausstieg abgestimmt. Kantonal und lokal ging es um Schule, Regierung und Bären. Eine Übersicht mit weiterführenden Links. Von TaWo

Kein Naturschutzpark für das Tessin und die Bündner



Nur acht von 17 Tessiner und Bündner Gemeinden haben sich für den «Parc Adula» an der Urne ausgesprochen. Damit scheiterte das Projekt, welches als erste demokratisch legitimierte Nationalparkgründung in die Geschichte hätte eingehen können. Die Kernzone des geplanten Parc Adula sollte 145 Quadratkilometer umfassen. Der Artikel 16 der Pärkeverordnung des Bundes schreibt vor, dass die Fläche einer Nationalpark-Kernzone in den Alpen mindestens 100 Quadratkilometer betragen muss. 13 von 17 Gemeinden hätten ausserdem für den Parc Adula stimmen müssen

Die Details: Bündner und Tessiner Gemeinden schicken Nationalparkprojekt bachab



Ja zum Lehrplan 21 im Thurgau

Im Kanton Thurgau wird der Lehrplan 21 auf das Schuljahr 2017/2018 unverändert eingeführt. Die Initiative «Ja zu einer guten Thurgauer Volksschule» wurde von den Stimmberechtigten abgelehnt. Die Initiative «Ja zu einer guten Thurgauer Volksschule» verlangte, dass die Lehrpläne in Zukunft vom Grossen Rat genehmigt werden müssen.

Die Details: Thurgau lehnt Initiative der Lehrplan-Gegner ab

Und auch Schaffhausen will kein Rumgeschraube am Lehrplan 21

Die Schaffhauserinnen und Schaffhauser wollen nicht, dass das Volk über den Lehrplan mitbestimmt: Sie haben am Sonntag die Volksinitiative «Lehrpläne vors Volk» deutlich abgelehnt und sich dadurch indirekt auch für den Lehrplan 21 ausgesprochen. Damit bleibt der Erziehungsrat für den Erlass von Lehrplänen zuständig.

Die Initiative wollte, dass künftig der Kantonsrat alle Lehrpläne genehmigt - mit obligatorischer Referendumspflicht. Sobald der Kantonsrat einem Lehrplan nicht mit einer 4/5-Mehrheit zugestimmt hätte, wäre es zu einer Volksabstimmung gekommen.

Die Details: Schaffhauser Stimmbürger wollen nicht über Lehrpläne bestimmen

Keine Chance für die geschützte Ehe in Zürich

Die traditionelle Ehe zwischen Mann und Frau wird nicht in der Zürcher Verfassung verankert. Die Stimmberechtigten lehnten die kantonale Volksinitiative «Schutz der Ehe» der Eidgenössisch-Demokratischen Union (EDU) deutlich ab. Die EDU wollte mit ihrer Initiative die traditionelle Ehe zwischen Mann und Frau schützen und eine Öffnung verhindern. Die Zürcher Kantonsverfassung hätte mit der Definition «Die Ehe ist die auf Dauer angelegte und gesetzlich geregelte Lebensgemeinschaft von Mann und Frau» ergänzt werden sollen.

Die Details: Zürcher sind gegen EDU-Initiative «Schutz der Ehe»

In Obwalden wird das Erben steuerfrei

In Obwalden werden die Erbschafts- und Schenkungssteuern abgeschafft. Das Stimmvolk hat mit 71 Prozent Ja-Stimmen dem Plan von Regierung und Parlament zugestimmt, den Kanton für vermögende Zuzüger so attraktiver zu machen. Sie verlieren 600'000 Franken an Steuereinnahmen – zunächst.

Die Details: Die Obwaldner Erbschaftssteuer wird abgeschafft

Arosa stimmt für die Bären



Der Bündner Ferienort Arosa gibt aus der Gefangenschaft in Südwesteuropa geretteten Bären eine neue Heimat. Das Projekt «Bärenland» nahm die Abstimmungshürde locker. Das geplante «Bärenland» bei der Mittelstation der Weisshornbahn und somit am Rande des Skigebiets umfasst knapp 30'000 Quadratmeter. Das Gelände ist damit etwas grösser als vier Fussballfelder. Fünf von der internationalen Tierschutzorganisation «Vier Pfoten» aus unwürdigen Verhältnissen befreite Bären aus Südwesteuropa sollen im Sommer 2018 eine neue Heimat finden und ein geruhsames Leben im Bündner Ferienort verbringen können.

Die Details: In Arosa dürfen bald die Bären steppen

