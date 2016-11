Bombendrohung

26.11.2016, 19:10 Uhr

Polizeieinsatz im Grand Casino Baden wegen Bombendrohung

Die Aargauer Kantonspolizei ist am Samstagabend wegen einer Bombendrohung zu einem Grosseinsatz ins Grand Casino Baden ausgerückt. Das Gebäude wurde evakuiert, das Gebiet rund um das Casino weiträumig abgesperrt. Von sda

Das Grand Casino Baden wurde evakuiert und das Gebiet um das Casino weiträumig abgesperrt. (Archiv) (Bild: sda)

Gegen 17 Uhr sei beim Casino eine telefonische Drohung eingegangen, sagte Roland Pfister, der Sprecher der Kantonspolizei Aargau, auf Anfrage Nachrichtenagentur sda. «Es war die Rede von einer Bombe.» Er bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Genauere Angaben machte er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Nach Eingang der Drohung sei die Polizei ausgerückt und habe das Gebäude vollständig evakuieren lassen. Alle Personen, die sich im Casino befanden, wurden an einen anderen, sicheren Ort in Baden gebracht und dort von der Polizei betreut. «Die Personen sind alle in Sicherheit.»

Der Einsatz der Polizei war am frühen Abend noch im Gang. Die Aargauer Kantonspolizei rief die Bevölkerung via Twitter und Facebook auf, den Ort des Einsatzes und die Absperrungen zu meiden.