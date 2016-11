Neues Material für künftige Festplatten

¶ Das DJ- und Produzentenkollektiv Alma Negra hat fleissig in alten Plattenkisten gewühlt, um unentdeckte Rhythmen aus der ganzen Welt auf den Dancefloor zu bringen. Nun steht für die mittlerweile international gefragten Musikliebhaber ein neues Kapitel an. Ab sofort ersetzen die Basler die Drum Machines durch Live-Trommeln und formieren sich zur Band.Von Danielle Bürgin. Weiterlesen

25 Jahre †

¶ Mit Rockhymnen wie «Bohemian Rhapsody» oder «We Are The Champions» wurde er zum Weltstar. Am Donnerstag vor 25 Jahren starb Queen-Frontmann Freddie Mercury. Von sda und TaWo. Weiterlesen