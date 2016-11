Supersach

Für ein Kleben nach dem Tod: Die Heissleimpistole verbindet, was (nicht) zusammengehört

21.11.2016, 15:40 Uhr

Wer Streiche nicht mag, soll gar nicht erst weiterlesen. Denn die aktuelle Supersach ist für diabolische Spässe wie geschaffen: die mobile Heissleimpistole. Von Hans-Jörg Walter

Allzeit bereit: Die mobile Heissleimpistole hat Ihren festen Platz in meiner Tasche. (Bild: Hans-Jörg Walter)

Die mobile Heissleimpistole schafft Tatsachen. Sie können damit Dinge addieren, also zum Beispiel Ihr von Kleptomanen bedrohtes Feuerzeug gleich an der Zigarettenpackung befestigen. Oder die Klobrille am Klo ankleben, damit Stehpinkler sie nicht mehr hochklappen können. Denken Sie aber daran, den Leim unter und nicht auf die Brille zu geben, denn die Stehpinkler sollen ja nur zum Sitzen bewegt und nicht zum Besetzen gezwungen werden.

Denn wie alles, das zum Basteln und Werkeln entwickelt wurde, lässt sich die Heissleimpistole prima für allerlei Streiche verwenden. Auch für solche, die vielleicht nicht ganz legal sind, aber deshalb auch besonders Spass machen. Natürlich sind die unten beschriebenen Ideen ausdrücklich nicht zur Nachahmung empfohlen: Machen Sie Ihrem Nachbar eine Freude und montieren Sie einige zusätzliche fette Auspuffrohre an seine peinliche Karre. Die grossen Pelatidosen sind bestens geeignet.

Zeigen Sie es dem Waschmitteldieb in der Waschküche: Kleben Sie Ihren Seifensaft an der Maschine fest und benutzen Sie künftig denjenigen, den sich der Dieb dann hoffentlich anschafft.

Unglaublich plump, funktioniert aber immer: Kleben Sie eine Münze auf ein Trottoir. Das Schauspiel kann beginnen.

Übrigens ist Heissleim nicht eine Erfindung der Neuzeit, schon die Neantertaler klebten vor 45'000 Jahren mit heissem Birkenpech ihre Sachen zusammen. Auch Ötzi, die bekannte Gletschermumie, befestigte Spitzen aus Feuerstein mittels Pflanzenfasern und Birkenpech an die Schäfte seiner Pfeile.

Supersach – Was ist das?

