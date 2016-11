Einflussreiche, nachgestellte und bearbeitete Fotos

25.11.2016, 12:27 Uhr

Bedeutende und gute Fotos gehen in der riesigen Menge an Schnappschüssen leicht verloren, weshalb das «Time Magazine» die 100 einflussreichsten Fotos zusammengestellt hat:

Die Schweizer Künstler Jojakim Cortis und Adrian Sonderegger haben sich die Aufgabe gestellt, einige der berühmtesten Fotos im Miniaturformat nachzustellen. Dabei herausgekommen ist eine Sammlung an faszinierenden Installationen, ganz ohne digitale Nachbearbeitung.

Erkennen wir berühmte Fotos auch noch, wenn das zentrale Motiv weg retuschiert wird? Diese Frage hat sich der deutsche Künstler Michael Schirner gestellt. Warum erklärt er auch auf seiner Website:

«Wir entfernen 100 % von allem, was das ursprüngliche Photo bekannt gemacht hat: den Protagonisten, das zentrale Bildmotiv, Form und Inhalt der Geschichte. Das durch Entfernen des Bildvordergrundes entstandene ‹Loch› oder die Leerstelle wird in aufwendigen Verfahren durch digitales Neumalen des Hintergrundes gefüllt. So entstehen ein neues Bild und ein selbständiges Werk. Ziel der Unsichtbarmachung oder des Entfernens vom ursprünglichen Inhalt und der wesentlichen Elemente des Bildes ist es, aus dem journalistischen Photo etwas kategorisch Anderes zu machen.»