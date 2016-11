Mehr als die Hälfte der Kunstschaffenden nagen am Hungertuch

¶ Beim Besuch der «New York Times» relativiert Trump konservative Wahlversprechen. Was das bedeutet? Alles eine Frage der Perspektive. Empfohlen von Thom Nagy. Lesen bei der «Süddeutschen Zeitung»

Ukraine

¶ Ukrainische Rechtsextreme haben am Rande des dritten Jahrestags der Maidan-Proteste in Kiew randaliert. Nach den friedlichen Feierlichkeiten im Zentrum der Hauptstadt versammelten sich in der Nacht zum Dienstag etwa tausend zumeist rechte Aktivisten auf dem Maidan. Von sda. Weiterlesen