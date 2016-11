Kunstmuseum Basel

23.11.2016, 11:47 Uhr

Annette Schönholzer wird neue kaufmännische Direktorin des Kunstmuseums

Frischer Wind im Kunstmuseum: Ab Januar 2017 übernimmt die Beraterin und Ex-Co-Direktorin der Art Basel Annette Schönholzer die operative und administrative Leitung des Museums. Von Naomi Gregoris

Neu im Kunstmuseum anzutreffen: Annette Schönholzer folgt auf Stefan Charles als kaufmännische Direktorin. (Bild: zVg)

Die neue Leitung im Kunstmuseum bekommt Zuwachs: Zum neuen Direktor Josef Helfenstein gesellt sich als kaufmännische Leitung Annette Schönholzer. Die Wahlbaslerin und Ex-Co-Direktorin der Art Basel wird auf Stefan Charles folgen, der seinerseits zum SRF wechselt.

Schönholzer ist sowohl in der hiesigen wie auch in der internationalen Kulturszene keine Unbekannte: Von 2002 bis 2014 war sie in verschiedenen leitenden Funktionen für die Art Basel tätig, unter anderem an der Seite von Global Director Marc Spiegler. Zuletzt leitete sie den New-Initiatives-Sektor der Art Basel, bevor sie sich vor zwei Jahren als Beraterin im Kulturbereich selbstständig machte.

Bereits im April war Schönholzer an der Konzeption und Steuerung der Feierlichkeiten zur Wiedereröffnung und Erweiterung des Hauses beteiligt. Diese Vertrautheit mit dem Kunstmuseum wie auch Schönholzers langjährige Managementerfahrung, ihr strategisches Know-how und weitreichendes Netzwerk seien der Grund für diese Entscheidung gewesen, lässt Josef Helfenstein in der Medienmitteilung verlauten.

Man freue sich auf eine starke Führungspersönlichkeit mit hoher wirtschaftlicher und kommunikativer Kompetenz.