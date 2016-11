CH-Kinocharts Wochenende

21.11.2016, 16:10 Uhr

«Fantastic Beasts» triumphieren an den Schweizer Kinokassen

21.11.2016, 16:10 Uhr

Wie in den USA und in Kanada hat der Film «Fantastic Beasts and Where to Find Them» in der Schweiz einen grandiosen Start hingelegt. Nahezu die Hälfte der Kinogänger vom Wochenende wollten diesen Film von David Yates sehen. Von sda

Die britische Schriftstellerin und Filmproduzentin J.K. Rowling posiert am 15. November 2016 in London anlässlich der Premiere des Films «Fantastic Beasts and Where To Find Them» (Archiv) (Bild: sda)

Für den Fantasy-Film, mit dem Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling eine fünfteilige Reihe startet, verkauften die Schweizer Kinos insgesamt rund 75'000 Eintrittskarten, fast vier Mal mehr als für die zweitplatzierten «Willkommen Bei Den Hartmanns» (Deutschschweiz), «Inferno» (Westschweiz) und «Trolls» (Tessin), die insgesamt gut 20'000 Menschen anlockten.

Die Spitzenreiter des vorletzten Wochenendes - «Jack Reacher: Never Go Back», «Inferno» und «Doctor Strange» - fielen in den drei Sprachregionen auf die Plätze 3, 2 und 4 zurück.