Dürre in Bolivien: Weiterer See ausgetrocknet

26.11.2016, 05:55 Uhr

26.11.2016, 05:55 Uhr

Nicht nur zwei Seen sind in Bolivien wegen einer anhaltenden Dürre ausgetrocknet, auch mehrere Stauseen (Archivbild) in der Nähe der Hauptstadt La Paz haben kaum mehr Wasser. Die Behörden verteilen Trinkwasser aus Tankwagen an die Bevölkerung. (Bild: sda)