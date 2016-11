40 Tote bei schwerem Unfall in Kraftwerksanlage in China

¶ Michael Lang trauert nach dem 0:0 des FC Basel gegen Ludogorets Razgrad der grossen Möglichkeit von Mohamed Elyounoussi nach. Ohnehin ist die Torausbeute in der Champions League die grosse Schwäche des Schweizer Meisters, sagt auch Luca Zuffi.Von Samuel Waldis. Weiterlesen

¶ Zum ersten Mal steht Mohamed Elyounoussi bei einem Champions-League-Spiel in der Startformation. Doch der Norweger krönt seine Leistung nicht – im Gegenteil. Ein anderer Nordländer kommt auch beim 0:0 des FC Basel gegen Ludogorets Razgrad in der Kälte von Sofia nicht auf Betriebstemperatur.Von Samuel Waldis und Christoph Kieslich. Weiterlesen

Champions League

¶In einer Auseinandersetzung auf bescheidenem Champions-League-Niveau kommt der FC Basel bei Ludogorets Razgrad trotz Chancenplus nicht über ein 0:0 hinaus. Damit behalten die Bulgaren im Rennen um Platz 3 die Nase vorne, und der FCB wird in der letzten Runde gegen Arsenal punkten müssen, um in der Europa League zu überwintern.Von Christoph Kieslich und Samuel Waldis. Weiterlesen