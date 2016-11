Erdbeben erschüttert Neuseeland

Champions League

¶Ludogorets Razgrad, am Mittwoch der Gegner des FC Basel in der Champions League, leistet sich einen hochbezahlten Torjäger, den er für das kapitale Spiel in Sofia in der Hinterhand hat. In der laufenden Saison kommt der bald 30-jährige Claudiu Keserü schon wieder auf 13 Treffer.Von Christoph Kieslich. Weiterlesen