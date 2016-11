Auseinandersetzung

27.11.2016, 14:45 Uhr

Schlägerei vor Nachtclub «Don Paco» in Wohlen

Vor dem Nachtclub «Don Paco» in Wohlen AG ist es in der Nacht auf Samstag zu einer Schlägerei gekommen. Drei Personen mussten verarztet werden. Von sda

Die Meldung über die Schlägerei ging um 2.30 Uhr am frühen Samstagmorgen bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Aargau ein. Was sich genau zugetragen habe und wer für die Körperverletzungen verantwortlich sei, habe nicht erhoben werden können, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten eröffnete zur Klärung der Straftat eine Untersuchung. Die Kantonspolizei leitete Ermittlungen ein und sucht Augenzeugen.