Es sieht schlecht aus für Heidi Mück – Dürr mit 2000 Stimmen Vorsprung

27.11.2016, 12:19 Uhr

Der zweite Wahlgang scheint entschieden: Basel-Stadt will für Kontinuität im Regierungsrat und bestätigt die beiden Bisherigen Hans-Peter Wessels und Baschi Dürr im Amt. Von Yen Duong, Gabriel Brönnimann und Renato Beck

Mück schafft den Einzug in die Regierung wohl nicht – auch wenn sie in Basel-Stadt mehr Stimmen holte als Dürr. (Bild: Hans-Jörg Walter)

Basel-Stadt hat zwei weitere Mitglieder für den Regierungsrat gewählt. Eine Überraschung bleibt sehr wahrscheinlich aus. Gemäss Zwischenresultat der brieflich Stimmenden wurden die beiden bisherigen Regierungsräte Hans-Peter Wessels (SP) und Baschi Dürr (FDP) bestätigt. Wessels erreichte 25'056 Stimmen, Dürr 22'306 Stimmen.

Dürrs Konkurrentin Heidi Mück (BastA!) machte 20'170 Stimmen und liegt über 2000 Stimmen zurück (im ersten Wahlgang waren es noch 3000 Stimmen). Wohl kaum einzuholen an der Urne, aber um 17.30 Uhr folgt das Schlussresultat. Bemerkenswert jedoch: Heidi Mück holte in Basel-Stadt mehr Stimmen als Dürr. Sie erreichte 18'217 Stimmen, Dürr 18'046 Stimmen. In Riehen hat Dürr jedoch die Nase vorn mit 3691 Stimmen (Mück 1884 Stimmen).

Abgeschlagen und chancenlos ist Lorenz Nägelin. Der SVP-Mann erhielt 18'685 Stimmen. Wären aber nur Riehen und Bettingen ausschlaggebend, wäre Nägelin nun Regierungsrat.

Mück zeigt sich nicht enttäuscht

Dass es wohl nicht reichen wird, sagt auch Heidi Mück. Sie gehe nicht davon aus, dass sie den Abstand auf Baschi Dürr nach Auszählung der Stimmen noch aufholen könne:

«Ich muss nun natürlich zuerst in mich gehen, um zu schauen, wie es mir wirklich geht. Aber meine erste Reaktion ist nicht die grosse Enttäuschung. Ich komme erhobenen Hauptes aus diesem Wahlkampf, habe mich nie verbogen, bin immer für meine Ideale eingestanden. Ich bin nun vor allem einmal froh, dass der Wahlkampf vorbei ist. Die widerliche Kampagne in der letzten Woche, die hat doch an meiner Substanz gezehrt.»

Ein lachender Wessels verspricht neue Prioritäten

Hans-Peter Wessels hat im 2. Wahlgang die meisten Stimmen geholt:

«Es hat sich einmal mehr bewahrheitet, dass sich die Reihenfolge der Kandidaten nicht verändert im zweiten Wahlgang. Für uns ist es ein hervorragendes Resultat. Es ist ein deutliches Zeichen , dass die Basler Bevölkerung Kontinuität will. Dass sie will, dass es so weitergeht wie in den letzten Jahren.»

Wessels kündigt gleichwohl eine Verschiebung zumindest seiner eigenen Prioritäten an. Er wolle sich künftig verstärkt für günstiges Wohnen einsetzen.

Die neue Regierungspräsidentin war ja eigentlich schon gewählt

Basels neue Regierungspräsidentin ist – wie erwartet – Elisabeth Ackermann (Grüne). Ackermann erreichte 30'386 Stimmen. Sie schaffte den Sprung in die Regierung bereits beim ersten Wahlgang. Nach dem Rückzug von Baschi Dürr fürs Präsidium war ihre Wahl als Nachfolgerin von Guy Morin nur noch Formsache.

Ackermann meint zu ihrer Wahl:

«Ich freue mich sehr über meine Wahl, obwohl es ja mit den 3500 Stimmen mehr und nach dem Rückzug von Baschi Dürr eigentlich schon nach dem 1. Wahlgang entschieden war. Besonders freuen mich die über 30'000 Stimmen, was deutlich über dem absoluten Mehr liegt.»

Jetzt werde erstmal gefeiert – und dann stehen Ferien mit der Familie an, bevor es im Februar im neuen Amt los geht.

«Zuerst werde ich mich einarbeiten, alles genau anschauen und die Schnittstellen zu den Departementen suchen. Und dann werde ich umsetzen, was ich im Wahlkampf angekündigt habe. Das heisst, ich werde prüfen, ob man die Fachstelle Gleichstellung für Behinderte nicht wieder einführen soll, eine Städtepartnerschaft mit einer südeuropäischen Stadt aufgleisen soll – und ganz allgemein die Zusammenarbeit zwischen Schweizer Städten intensivieren soll.»

Bei den Regierungsratswahlen vom 23. Oktober konnten nur fünf von sieben Sitzen besetzt werden. Bestätigt in ihrem Amt wurden die Bisherigen Eva Herzog (SP), Christoph Brutschin (SP) und Lukas Engelberger (CVP).

Auf Anhieb in die Regierung schafften es zudem die Neulinge Conradin Cramer (LDP) und – zur Überraschung vieler – Elisabeth Ackermann (Grüne). Weder Bau- und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels noch Sicherheitsdirektor Baschi Dürr erreichten damals das absolute Mehr.

Die Wahlbeteiligung für den Regierungsrat liegt bei 46,6 Prozent, die für das Präsidium bei 44,8 Prozent. Das ist höher als beim ersten Wahlgang. Das Schlussresultat für den zweiten Wahlgang wird um 17.30 Uhr erwartet.

