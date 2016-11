Patteln

25.11.2016, 11:43 Uhr

Ein Augenwischer-Chef und eine lasche Gewerkschaft: Was hinter der Cabb-Pannenserie steckt

Ein Standortleiter, der Probleme kleinredete und eine Gewerkschaft, die sich nicht kümmerte. Wie es zur Pannenserie bei der Cabb kommen konnte. Von Matthias Oppliger

«Cabb braucht in Pratteln einen Neustart», sagte Konzernchef Peter Vanacker am Mittwoch vor den Medien. Sein Versprechen ging einher mit einer Entschuldigung für die vielen Unfälle und Pannen, die sich der Chemieproduzent in den letzten Monaten geleistet hat.

Doch wer neu starten will, muss zuerst aufräumen, auslüften, sauber machen. Ein Aufbruch in eine bessere Zukunft gelingt nur ohne Altlasten. Deshalb scheute die Cabb-Führungsriege keine Mühen, um sich anlässlich der Einweihungsfeier für die neue Elektrolyseanlage in bestem Licht zu präsentieren.

Dafür wies die Cabb ihre Arbeiter an, sich am Tag der Feier ausschliesslich in ihren Werkstätten und Arbeitsräumen aufzuhalten, ausser Sichtweite der geladenen Gäste. Ebenfalls unsichtbar bleiben sollten die zahlreichen Behälter mit Chemikalien, die ansonsten im Freien gelagert werden. Auf Geheiss der Führungsriege wurden sie aus dem Blickfeld geschafft. Cabb-Sprecher Ulrich Gartner bestätigt diese Informationen der TagesWoche. «Es ist doch bestimmt nachvollziehbar, dass sich ein Unternehmen Mühe gibt, einen besonders guten Eindruck zu hinterlassen wenn Gäste das Firmengelände besuchen.»

Eine andere Information, wonach Cabb eine Firma damit beauftragte, auf dem Areal unangenehme Gerüche und Chemikaliengestank zu neutralisieren und stattdessen eine Art Parfüm (Duftnote: gebrannte Mandeln) auszubringen, will Gartner «weder bestätigen noch dementieren». Dies, weil es sich nicht definitiv ausschliessen lasse, dass ein solcher Einsatz stattgefunden habe, auch wenn die Verwaltung keinen entsprechenden Auftrag gegeben habe.

Wichtiger als die Anordnung kosmetischer Massnahmen wäre es jedoch, vor einem Neustart die Ursachen der Probleme zu erkennen und zu beseitigen. Die Cabb-Führung unter CEO Vanacker glaubt, dies inzwischen unter anderem durch die Absetzung zweier Führungspersonen im Werk Pratteln erreicht zu haben. Sowohl der Standortleiter Robert Dahinden als auch der Betriebsleiter Dietmar Faber mussten gehen.

Vanacker legt die Geschicke des Problemwerks in die Hände seiner zwei Gewährsmänner Thomas Eizenhöfer (Leiter des Geschäftsbereiches Custom Manufacturing) und Uwe Herfet (Sicherheits- und Qualitätsverantwortlicher). Beide hat er erst vor acht Monaten ins Unternehmen geholt.

Vanacker selbst hat die Führung der Cabb vor eineinhalb Jahren übernommen, als er vom deutschen Pharmakonzern Bayer zur Cabb Gruppe gewechselt hat. Bei der Bayer haben sich die drei Manager kennengelernt.

Das grosse Mea Culpa der Cabb-Führungsriege. Von links nach rechts: Mediensprecher Ulrich Gartner, Sicherheitschef Uwe Herfet, CEO Peter Vanacker, neuer (interimistischer) Standortleiter Pratteln Thomas Eizenhöfer und die neue Betriebsleiterin in Pratteln Christine Sutter. (Bild: Alexander Preobrajenski)

Doch ist es damit getan? Lässt sich die Unternehmens- und Sicherheitskultur bei der Cabb verändern, indem zwei Kadermitarbeiter ersetzt werden?

Recherchen zeigen, dass die Pannenserie (fünf publik gewordene Vorfälle alleine im Jahr 2016) wohl durch zwei Faktoren begünstigt wurde:

Faktor 1: Der Standortleiter, der Probleme kleinredete

Zum einen schien die Unternehmensführung in Deutschland das Ausmass der Missstände in Pratteln lange zu unterschätzen, zu gross war wohl die Entfernung zum einzigen Schweizer Standort. Noch an der Veranstaltung vom Mittwoch liessen einzelne Vertreter der Führungsriege am Rande durchblicken, dass sie die grosse mediale und öffentliche Aufregung über die an sich «geringfügigen Ereignisse» (sprich Austritte giftiger Gase) nicht vollständig nachvollziehen können.

Seinen Teil beigetragen hat zum anderen wohl auch der abgesetzte Standortleiter Dahinden. Gemäss CEO Vanacker ist man gemeinsam zum Schluss gekommen, dass Dahindens Abgang ein nötiges «Zeichen nach innen und aussen» sei. Wie freiwillig Dahinden wirklich gegangen ist, lässt sich nicht eruieren. Festhalten lässt sich aber: Es wäre nicht das erste Mal, dass Dahinden ein Unternehmen verantwortet und dabei unangenehme Ereignisse kleingeredet und unter dem Deckel gehalten hätte.

Die Prattler Bevölkerung und die Gemeindepolitiker haben mit Dahinden einschlägige Erfahrungen gesammelt. Er war es, der die Verantwortung trug, als die Kläranlage ARA Rhein ab 2014 mit ihrem Gestank regelmässig die gesamte Bevölkerung verärgerte. Damals war Dahinden Verwaltungsratspräsident der ARA. Erst auf erheblichen Druck der Politik zeigte sich die Führung der ARA Rhein unter Dahinden einsichtig, dass die Abwasserreinigungsanlage dringend einer Sanierung bedurfte. Letztlich habe es ein Machtwort von Finanzdirektor Anton Lauber gebraucht, um Dahinden zu überzeugen, berichten Eingeweihte.

Vor diesem regierungsrätlichen Rüffel jedoch stellte sich Dahinden quer, weil ihm die Sanierung zu teuer war. «Die Zusammenarbeit mit Robert Dahinden war mühsam», sagt der Landratspräsident Philipp Schoch (Grüne). «Ich hatte den Eindruck, dass bei ihm das Verständnis dafür fehlte, dass ein Unternehmen mit der Öffentlichkeit kommunizieren muss, wenn so etwas passiert.» Schoch zeigte sich am Mittwoch gegenüber «Schweiz Aktuell» denn auch recht optimistisch, dass sich die Zustände bei der Cabb verbessern werden. Nun da Dahinden nicht mehr am Steuer sitzt. Robert Dahinden war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Faktor 2: Eine Gewerkschaft, die sich nicht kümmerte

Der zweite Grund für die fehlende Sicherheitskultur bei der Cabb in Pratteln könnte im tiefen Organisierungsgrad liegen. Nur wenige Cabb-Angestellte sind Mitglied einer Gewerkschaft, berichten Insider. Dies wäre auch eine mögliche Erklärung dafür, weshalb das einzige Schweizer Werk in puncto Sicherheit gegenüber den deutschen Cabb-Standorten derart abfällt. Dies zeigen Nachfragen bei der deutschen Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) im Bezirk Augsburg, wo sich zwei Cabb-Standorte befinden.

Der IGBCE-Bezirksleiter Torsten Falke schreibt per Mail:

«Bei uns in den Standorten der Cabb in Gersthofen und in Knappsack gib es keine derartigen Vorfälle.» Gerade bei Störfallbetrieben wie der Cabb bedürfe es einer kontinuierlichen Überwachung der Sicherheitsprozesse und Arbeitsbedingungen. «Hier in Deutschland ist dies im Regelfall Aufgabe der Betriebsräte und der Gewerbeaufsicht, sie sind es auch, die auf Mängel hinweisen sollen.» Er wisse aus seiner langjährigen Zusammenarbeit mit der Unia, dass die Rechte der Arbeitnehmervertretungen in der Schweiz «leider sehr gering» seien. «Dies ist auch unsere Feststellung aktuell bei der Cabb.»

In Deutschland komme ein Unternehmen an den gesetzlichen Bestimmungen, die zur Not auch per Arbeitsgericht durchgesetzt werden können, nicht vorbei. «In der Schweiz, kann ich mir vorstellen, wird die Cabb die Freiheiten der unternehmerischen Selbstbestimmung voll ausleben», schreibt Falke.

Unia argumentertiert mit Arbeiterkommission

Wenig Freude an dieser These hat die Unia, wo die zuständige Gewerkschaftssekretärin für die TagesWoche nicht zu sprechen war. Stattdessen wurden unsere Fragen von Mediensprecher Thomas Leuzinger schriftlich beantwortet:

«Es ist zu kurz gegriffen, die Pannenserie bei der Cabb mit dem Organisationsgrad in Verbindung zu bringen.» Die Vorfälle würden jedoch die Bedeutung der Arbeiterkommission unterstreichen, welche im Betrieb «gut vernetzt» sei. Der Kommentar eines Cabb-Insiders: «Arbeiterkommission? Da muss ich lachen.»

Leuzinger will auf Nachfrage denn auch nicht konkretisieren, aus wie vielen Personen diese Arbeiterkommission genau besteht. «Da wir die Information, wie viele Mitglieder im Betrieb organisiert sind, nicht den Arbeitgebern mitteilen möchten, machen wir dazu zurzeit öffentlich keine Angaben.»

Weshalb aber ist die Unia innerhalb der Cabb derart schlecht vertreten? Einen Hinweis darauf gibt eine Aussage die der damalige Unia-Sprecher Patrick Dubach gegenüber der TagesWoche gemacht hat. «Die Cabb steht nicht zuoberst auf unserer Prioritätenliste.» Begründet hatte Dubach dies mit internen Abwesenheiten. Leuzinger mag diese Aussage nicht kommentieren. Hält jedoch fest: «Wir sind natürlich in allen Betrieben vor Ort, wenn dies von unseren Mitgliedern erwünscht wird.»

Auch der Informant der TagesWoche bestätigt, dass die Unia innerhalb der Cabb kaum Relevanz habe. Das war nicht immer so, als vor drei Jahren 100 Cabb-Arbeitsplätze bedroht waren, gab sich die Unia noch kämpferisch. Doch Outsourcing von Logistik und technischem Dienst sowie Personalabgänge haben weiter zum tiefen Organisierungsgrad beigetragen.

Die Frage nach dem Beitrag der Gewerkschaften zur Sicherheitskultur bei der Cabb in Pratteln war an der Medienkonferenz der einzige Moment, in dem der perfekt durchorchestrierte Auftritt der Cabb-Chefs Risse zeigte. Der neue Standortleiter Thomas Eizenhöfer reagierte ungehalten: «Wenn wir die Sicherheit im Unternehmen nicht ohne Gewerkschaft garantieren könnten, wäre das ein echtes Armutszeugnis.»