Advent, Advent

23.11.2016, 16:26 Uhr

Oh du fröhliche Übersicht: Am Donnerstag beginnt die Basler Weihnacht

Die Basler Weihnacht steht vor der Tür. Und mit ihr Robi-Spiel-Aktionen, Piratenstand und Glühweinwald. Richtig: Glühweinwald. Von Naomi Gregoris

Hoch die Tassen, auf die Geldbörsen! Ab Donnerstag ruft Basel wieder auf zum heiteren Glühweintrinken und Kinkerlitzchenkaufen. (Bild: Alexander Preobrajenski)

Gleich ist es soweit: Am Donnerstag um 18.30 Uhr eröffnet Guy Morin zum letzten Mal in seiner Amtszeit auf dem Münsterplatz die Basler Weihnacht. Ab da werden bis zum 23. Dezember diverse Angebote auf Barfüsser-, Münster- und Claraplatz die Konsumentenherzen höher schlagen lassen.

«Same procedure as every year», mit ein paar wenigen Neuerungen:

An einem Piratenstand am Barfüsserplatz können Schatztruhen und Schmuckdosen gekauft werden.

Vor dem Museumsbistro Rollerhof werden Apéroplatten, Flammkuchen und «Güggeli» angeboten.

Vor dem neuen Motel One auf dem Barfüsserplatz gibt es einen Glühweinwald.

Richtig gelesen: einen Glühweinwald.

Auch bei den Kleinen ist für Unterhaltung gesorgt: Vom 1. bis 22. Dezember gibt es nachmittags auf dem Münsterplatz jeweils Robi-Spiel-Aktionen. Und in der Rheingasse findet zum zweiten Mal der Quartier-Weihnachtsmarkt «Adväntsgass im Glaibasel» statt.

Und auch an den Basler Detailhandel wird gedacht: Am Donnerstag, dem 24. November, findet eine «Shopping Night» mit verlängerten Ladenöffnungszeiten statt. Unter dem Motto «Licht an, Show ab» gibt es von 17 bis 22 Uhr kleine Events, Musikdarbietungen und Apéros in der Stadt.

Unsere Übersicht über die Weihnachts-Aktionen in und um Basel:



Weihnachtsmärkte

Santigläuse

Kerzenziehen

Konzerte

Kurrende-Singen

Spezielle Weihnachtsausstellungen

Partys

Diverses

Barmherziges





Basler Weihnachtsmarkt

Wann: 24. November bis 23. Dezember

Wo: Münster- und Barfüsserplatz, einige Stände auch auf dem Claraplatz

Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 20.30 Uhr (Freitag, 23. Dezember, Münsterplatz bis 18 Uhr, Barfüsserplatz bis 20 Uhr)

Offizielle Eröffnung mit Regierungspräsident Guy Morin und dem Hornensemble der Musik Akademie Basel und dem Extra-Chor des Theaters Basel am Donnerstag, 24. November, 18.30 Uhr auf dem Münsterplatz

Führung: Basel im Weihnachtszauber, Basel Tourismus

Wann: Samstag, 3., 10. und 17. Dezember

Treffpunkt: 16 Uhr, vor dem Münsterportal

Endpunkt: 17.30 Uhr, auf dem Weihnachtsmarkt am Barfüsserplatz

«Weihnächtlicher Märchenwald»

Robi-Spiel-Aktionen für Kinder: Kerzenziehen und -giessen, Fackeln herstellen, Schmieden, Lebkuchen verzieren, Kindereisenbahn, Gutzi backen, Zinn giessen, Münzen prägen etc.

Wann: 1. bis 22. Dezember

Wo: auf dem Münsterplatz

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 13.30 bis 19 Uhr, sowie Samstag und Sonntag, 11 bis 19 Uhr. Kosten je nach Angebot 5 bis 15 Franken

Adväntsgass im Glaibasel

Wann: 29. November bis 23. Dezember

Wo: Rheingasse

Öffnungszeiten: 18 Uhr bis 21.30 Uhr

Offizielle Eröffnung mit Marco Streller und den Männerstimmen Basel am Dienstag, 29. November, Treffpunkt: 17.45 Uhr vor dem Hotel Merian

Weihnachtsmarkt Freiburg

Wann: 21. November bis 23. Dezember

Wo: auf dem Freiburger Rathausplatz, dem Kartoffelmarkt, in Unterlinden, der Franziskanerstrasse und der Turmstrasse

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 10 bis 20.30 Uhr. Sonntag 11.30 bis 19 Uhr

Weihnachtsmarkt Lörrach

Wann: 1. bis 11. Dezember

Wo: in der Innenstadt

Öffnungszeiten: Donnerstag, 1. Dezember, 15 bis 20 Uhr. Samstag, 3. Dezember, 10 bis 21 Uhr. An beiden Sonntagen, 11 bis 20 Uhr, an allen anderen Tagen 10 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht im Höllental

Wann: 26. November bis 18. Dezember

Wo: am Eingang zur Ravennaschlucht im Höllental

Öffnungszeiten: Samstag, 26. November, 14 bis 21 Uhr. Sonntag, 27. November, 13 bis 19.00 Uhr. Freitag, 2. Dezember, 15 bis 21 Uhr. Samstag, 3. Dezember, 14 bis 21 Uhr. Sonntag, 4. Dezember, 13 bis 19 Uhr. Freitag, 9. Dezember, 15 bis 21 Uhr. Samstag, 10. Dezember, 14 bis 21 Uhr. Sonntag, 11. Dezember, 13 bis 19 Uhr. Freitag, 16. Dezember, 15 bis 21 Uhr. Samstag, 17. Dezember, 14 bis 21 Uhr. Sonntag, 18. Dezember, 13 bis 19 Uhr. Eintritt: Kinder frei, Erwachsene 3,5 €

Weihnachtsmarkt Colmar

Wann: 25. November bis 30. Dezember

Wo: in der Altstadt

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, 10 bis 19 Uhr. Freitag, Samstag und Sonntag, 10 bis 20 Uhr. Samstag, 24. Dezember, 10 bis 17 Uhr. Sonntag, 25. Dezember, 14 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt Mulhouse

Wann: 24. November bis 28. Dezember

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, 10 bis 20 Uhr. Samstag, 24. Dezember, 10 bis 18 Uhr. Montag, 26. Dezember, 14 bis 20 Uhr. Sonntag, 25. Dezember, geschlossen

Santigläuse

Harley Niggi-Näggi

Wann: Samstag, 3. Dezember

Wo: Um 16 Uhr fahren die Santigläuse auf ihren Harley-Davidson-Motorrädern durch die Innenstadt.

Um 17 Uhr beschenken sie auf dem Marktplatz die Kinder.

Zolli-Santiglaus

Wann: Mittwoch, 7. Dezember, 14 bis 17 Uhr

Wo: im Garten des Zolli

Was: Kinder können einen Vers aufsagen oder ein Lied vortragen. Dafür bekommen sie vom Santiglaus und vom Schmutzli ein kleines Geschenk. Im Restaurant und in der Cafeteria gibt es Grättimänner und heisse Schoggi.

Gratis-Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre, vergünstigter Eintritt für Erwachsene

Santiglaus Lange Erlen

Wann: Sonntag 4. Dezember, 15 Uhr

Wo: Erlebnishof, Tierpark Lange Erlen

Was: Santiglaus, Schmutzli und Esel haben ein Säckli für Kinder, die einen Vers oder ein Lied vortragen. Dazu gibt es heisse Schoggi und Grättimänner.

Kerzenziehen

Neubad

Wann: Montag, 21. November bis Donnerstag, 24. November

Wo: Gemeindehaus Stephanus, Furkastrasse 12, Basel

Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch, 9 bis 11 Uhr, 14 bis 17 Uhr und 19.30 bis 21.30 Uhr. Donnerstag, 9 bis 11 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Anmeldung und Kontakt: Vreni Hegglin 061 302 82 53

Kleinbasel

Wann: Mittwoch, 30. November, Donnerstag, 1. Dezember und Freitag, 2. Dezember, 15 bis 20 Uhr. Samstag, 3. Dezember, 10 bis 16 Uhr

Wo: Gemeindehaus St. Markus, Kleinriehenstrasse 71, Basel

Iselin

Wann: Mittwoch, 16. November bis Samstag, 19. November, 14 bis 20 Uhr. Donnerstag und Samstag bis 22 Uhr

Wo: Saal der Thomaskirche, Hegenheimerstrasse 229, Basel

St. Johann

Wann: Mittwoch, 16. November bis Samstag, 19. November, 14 bis 20 Uhr. Donnerstag und Samstag bis 22 Uhr

Wo: Quartiertreffpunkt LoLa, Lothringerstrasse 63, Basel

Riehen

Wann: Dienstag, 6. Dezember bis Freitag, 16. Dezember, 14 bis 17.30 Uhr, Sonntag, 14 bis 17 Uhr

Wo: Freizeitzentrum Landauer, Bluttrainweg 12, Riehen



Konzerte

Weihnachtskonzert zugunsten der Stiftung «BaZ hilft»

Was: Sinfonieorchester Basel, Solistinnen und Solisten von OperAvenir, Mädchenkantorei Basel. Leitung: Jonathon Heyward

Wann: Sonntag, 4. Dezember, 11 Uhr

Wo: Musical Theater

«Noël», Weihnachtskonzert der Basler Münsterkantorei

Was: Werke von Arthur Honegger und Camille Saint-Saëns, mit Solistinnen und Solisten der Mädchenkantorei Basel und der Basel Sinfonietta

Wann: Samstag, 17. Dezember, 19.30 Uhr. Sonntag, 18. Dezember, 18 Uhr

Wo: Münster

Der Kleine Prinz – das Musical

Wann: Dienstag, 20. Dezember, 19.30 Uhr

Wo: Musical Theater

The Harlem Gospel Singers Show Basel

Wann: Montag, 26. Dezember, 19.30 Uhr

Wo: Musical Theater

Die Basler Weihnachtsshow – eine gar nicht stille Nacht!

Was: Ein Show-Abend der fröhlichen Art von Ami & Salvi und der Katz Music Event AG

Wann: Samstag, 26. November, 20 Uhr. Sonntag, 27. November, 17 Uhr

Wo: Scala Basel, Freie Strasse 89

Adventskalender Theater Basel

Was: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Theaters Basel präsentieren sich mit Performances von ihrer Schokoladenseite.

Wann: Donnerstag, 1. Dezember bis Freitag, 23. Dezember, täglich von 17 bis 17.30 Uhr

Wo: Foyer Grosse Bühne (Eintritt frei)

Neubad (Stephanus-Kirche)

Wann: Sonntag, 25. Dezember, 5.35 Uhr

Wo: Treffpunkt Tramhaltestelle 8, Bernerring

St. Johann

Wann: Sonntag, 25. Dezember, 5.45 Uhr bis 7.30 Uhr

Wo: Johanneskirche, Mülhauserstrasse 145. Es sind alle herzlich zum Mitsingen in den Strassen des St-Johann-Quartiers eingeladen.

Hegenheimer- und Iselinquartier

Wann: Sonntag, 25. Dezember, 5.15 Uhr

Wo: Treffpunkt Allschwilerplatz, Foyer Oekolampad

«Spätaufsteher» können sich den Chören um 7 Uhr im Oekolampad oder in der Thomaskirche anschliessen.

Riehen

Wann: Sonntag, 25. Dezember, 6 bis 9 Uhr

Wo: Andreashaus, Keltenweg 41

Spezielle Weihnachtsausstellungen

Spielzeug Welten Museum: «Weihnachtsbäume zum Träumen»

Wann: Samstag, 26. November 2016 bis Sonntag, 12. Februar 2017

Was: Das Museum zeigt drei Federweihnachtsbäume mit seltenem Christbaumschmuck aus vergangenen Tagen aus Dresdner Pappe, Sebnitzer Watte, viktorianischem Schmuck, Glas, Glimmer und Glitter.

Museum der Kulturen: «Vom Zimt zum Stern. Himmlische Düfte aus aller Welt»

Wann: Dienstag, 8. November 2016 bis Sonntag, 8. Januar 2017

Was: Anis, Zimt, Vanille, Ingwer und Kardamom gehören in die Weihnachtsbäckerei, ebenso wie Kakao und Orangeat. Die Ausstellung zeigt die Geschichte und Bedeutung dieser Gewürze auf.

Partys

Xmas Heat in der Kaserne

Wann: 24. Dezember, ab 23 Uhr

Was: von Hip-Hop bis House

Lineup: Uncle Peng Peng, Johny Holiday, Pfund 500, Agonis, Cepheì, Garçon und Timnah Sommerfeldt

Heiligabend im Hinterhof

Wann: 24. Dezember, ab 23 Uhr

Was: House & Techno

Lineup: DVS1, Timnah Sommerfeldt, Liebkind, Look Like

Heiligabend im Hirscheneck

Wann: 24. Dezember, ab 23 Uhr

Was: Techno

Lineup: Rehbellen und mehr

Hard-Rock-Weihnachten im Hirscheneck

Wann: 25. Dezember, ab 22 Uhr

Was: Rock-'n'-Roll-Themenparty mit Dresscode «Rockstar»

Lineup: Artillery Clinton, Skinny Jim Tennessee & los Engineers, Oszlot und DJ Mick & Ziggy Stardust

Xmas Bash im Hinterhof

Wann: 25. Dezember, ab 23 Uhr

Was: Block-Party mit Hip-Hop, UK Bass, Grime, Future Disco, Funk

Lineup: Goldfinger Brothers, DJs K-Rim, DJ Bazooka

Feiern im Grossstadt-Ambiente im Nordstern

Wann: 25. Dezember, ab 23 Uhr

Was: House & Techno

Lineup: DJ Tennis, Adriatique, Lehar und Yare

Diverses

Das Basler Wunschbuch. Schreiben Sie Ihren Wunsch auf!

Wann: Donnerstag, 24. November bis Freitag, 6. Januar 2017

Wo: im Innenhof des Rathauses

Einkaufen

Sonntagsverkauf: 11. und 18. Dezember, 13 bis 18 Uhr

Abendverkauf in den Läden von Basel, 24. November, offen bis 22 Uhr

Geöffnete Museen

Anatomisches Museum: 25. Dezember, 10 bis 16 Uhr

Augusta Raurica, Augst: 26. Dezember, 10 bis 17 Uhr

Ausstellungsraum Klingental: 25. Dezember, 12 bis 17 Uhr

Cartoonmuseum: 26. Dezember, 11 bis 17 Uhr

Fondation Beyeler, Riehen: 24. bis 26. Dezember, 10 bis 18 Uhr

Jüdisches Museum: 25. Dezember, 11 bis 17 Uhr. 26. Dezember, 14 bis 17 Uhr

Kunsthalle Basel: 26. Dezember, 11 bis 17 Uhr

Kunstmuseum Basel: 24. und 25. Dezember, 10 bis 17 Uhr. 26. Dezember, 10 bis 18 Uhr

Mühlenmuseum Münchenstein: 24. bis 26. Dezember, ab 8 Uhr bis zur Abenddämmerung

Museum der Kulturen: 25. und 26. Dezember, 10 bis 17 Uhr

Museum Kleines Klingental: 26. Dezember, 10 bis 17 Uhr

Museum Tinguely: 24. Dezember, 11 bis 16 Uhr. 26. Dezember, 11 bis 18 Uhr

Naturhistorisches Museum: 25. und 26. Dezember, 10 bis 17 Uhr

Pharmazie-Historisches Museum: 24. Dezember, 10 bis 16 Uhr

S AM Schweizerisches Architekturmuseum: 26. Dezember, 11 bis 17 Uhr

Spielzeug Welten Museum: 24. Dezember, 10 bis 16 Uhr. 26. Dezember, 10 bis 18 Uhr

Vitra Design Museum, Weil am Rhein: 24. Dezember, 10 bis 14 Uhr. 25. und 26. Dezember, 10 bis 18 Uhr

Barmherziges

Heilsarmee Topfkollekte

Wann: Mittwoch, 14. bis Samstag, 17. Dezember und Dienstag, 20. bis Donnerstag, 22. Dezember

Was: Weihnächtliche Klänge in den Basler Strassen, Sammlung für die sozialen Tätigkeiten der Heilsarmee

Wo: Innenstadt

Hirtensammlung der Drei Ehrengesellschaften Kleinbasel

Wann: Freitag, 26. November bis Samstag, 24. Dezember

Was: Jede Spende wird traditionsgemäss mit einem lauten Klopfen verdankt.

Wo: Claraplatz

Weihnachtsessen Gassenküche

Wann: Samstag, 24. Dezember, 18 bis 22 Uhr

Was: Eingeladen sind alle, die zusammen mit den Gästen der Gassenküche, den freiwilligen Helfern und dem Team Weihnachten feiern möchten.

Wo: Union, Klybeckstrasse 95

Kundenweihnacht

Wann: Sonntag, 25. Dezember, ab 16.30 Uhr

Was: Der Christliche Verein Junger Menschen Kleinbasel lädt wie alle Jahre zu seinem traditionellen Weihnachtsfest ein – zu gutem Essen, Posaunenchor, Weihnachtsgeschichte und Kurzpredigt.

Wo: Union, Klybeckstrasse 95