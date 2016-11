Schöne Zahlen bei Verkehr und Kultur, unschöne Zahlen bei der Cabb

23.11.2016, 11:00 Uhr

23.11.2016, 11:00 Uhr

Zahlen: «Basler» «lieben» «ihre» «Kulturinstitutionen»

Die erste Basler Kulturpublikumsbefragung ist zu Ende und wartet mit Ergebnissen auf:

Sprich: 40 Prozent des Kulturpublikums kommt aus Basel-Stadt. Aus dem Kanton Basel-Landschaft kommen 25 Prozent, 17 Prozent aus anderen Regionen der Schweiz. An der Umfrage nahmen fast 11'000 Besucherinnen und Besucher teil, befragt wurden folgende Institutionen:

The bird’s eye jazz club

Gare du Nord

junges theater basel

Kammerorchester Basel

Kaserne Basel

Marionetten Theater

Sinfonieorchester Basel

Theater Basel

Kunstmuseum Basel

Naturhistorisches Museum Basel.

Auswahl? Hmm. Aussagekraft? Naja.

Zahlen: Wessels abgerechnet

Was hat Bau- und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels in den letzten acht Jahren gerissen? Wir haben die Zahlen:

Und nochmals Zahlen: Kanton Basel-Stadt brilliert mit wenig Verkehr

Die Zahl der Personenwagen in der Schweiz hat in den letzten 25 Jahren zugenommen – in gewissen Kantonen sogar zu mehr als 50 Prozent. Einzige Ausnahme: der Kanton Basel-Stadt. Hier ist die Anzahl Personenwagen fast stagniert.

Grund dafür? Das SRF hat nachgefragt und statuiert:

Gut ausgebauter öffentlicher Verkehr in Kombination mit einem attraktiven Velonetz

Kaum Parkplätze

Stabile Bevölkerungszahl

Vielleicht endlich Zahlen: Heute steht Cabb Red und Antwort

Der Chemiekonzern Cabb in Pratteln hat in der Vergangenheit immer wieder für Negativschlagzeilen gesorgt: gefährliche Quecksilber-Verfahren, austretende Säure, entweichendes Chlorgas, explodierende Tanks.

Mit dem Quecksilber zumindest soll jetzt Schluss sein: Heute weiht der Konzern seine neue Elektrolyse-Anlage ein, die ohne das hochgiftige Element auskommt. Die Medienkonferenz dafür wurde kurzerhand ins Hotel Courtyard beim Aqua Basilea verlegt – aufgrund des gesteigerten medialen Interesses. Man wolle die vielen offenen Fragen möglichst transparent beantworten.

Wir sind gespannt (und berichten davon später). Bereits jetzt hats allerdings geklöpft: Anlage-Chef Robert Dahinden ist zurückgetreten, wie in einem Communiqué vorab mitgeteilt wurde.

Der FCB braucht keine Zahlen, er braucht Punkte!

Heute Abend um 20:45 Uhr trifft der FC Basel auswärts auf Ludogorets Razgrad. Die Ausgangslage spricht für die Bulgaren. Was das heisst?