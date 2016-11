Filmpreis in der Gare du Nord, Containerbildli vom Dreispitz und Prozessstart im ASE-Skandal

22.11.2016, 11:00 Uhr

Party an der Wiese: Massives Aufgebot, mickrige Ausbeute

Von Samstag auf Sonntag gabs an der Wiese eine Feierei, die Polizei begleitete die «unbewilligte Kundgebung mit erheblichem Gewaltpotenzial». Ursprünglich war die Feier im Pumpwerk geplant, verschob sich dann aber aufgrund von Polizeikontrollen vor Ort an die Wiese. Auch dort gabs mächtige Polizeipräsenz. Die Ausbeute fiel trotzdem mickrig aus: Die Feier verlief friedlich, sichergestellt wurden gerade mal ein Pfefferspray, Spraydosen und kleine Mengen Marihuana.

Basler Film- und Medienkunstpreise: Das sind die Gewinner

Erstmals haben am Montagabend die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft in der Gare du Nord die Basler Film- und Medienkunstpreise 2016 verliehen. Vergeben wurden vier Preise in drei Kategorien:

Basler Medienkunstpreis: Dominique Koch (*1983) mit der Video- und Audioinstallation «Perpetual Operator» (der Name kommt euch bekannt vor? Die Künstlerin war dieses Jahr an den Swiss Art Awards zu sehen – mit ewig lebenden Miniquallen) und Esther Hunziker (*1969) mit der Videoinstallation «Earth».

Basler Filmförderpreis: Eva Vitija (*1973) mit dem Dokumentarfilm «Das Leben drehen» (kommt euch bekannt vor? Wir hatten hier was darüber).

Basler Filmpreis:

Michael Koch (*1982) mit seinem ersten langen Spielfilm «Marija».

ASE-Skandal: Prozess hat begonnen

Mehr als vier Jahre ist es her, seit die Basler Kantonalbank (BKB) bekannt gab, eine Untersuchung zu mutmasslich kriminellen Vorgängen des externen Vermögensverwalters ASE in Auftrag gegeben zu haben. Seither wurde herausgefunden: Der Vermögensverwalter hat zwischen 2006 und 2012 rund 2500 Personen um Anlagen in der Höhe von 170 Millionen Franken gebracht (wir berichteten).

Nun wird dem Geschäftsführer, dem ­Verwaltungsratspräsidenten und einem ehemaligen BKB-Mitarbeiter der Prozess gemacht: Am Montag startete der Prozess im Gerichtssaal im Zivilschutz-Ausbildungszentrum in Eiken.

Zum Auftakt spielte laut BaZ der Staatsanwalt in Eiken Telefongespräche des Hauptbeschuldigten mit Mitarbeitern der Basler Kantonalbank (BKB) ein: Verwünschungen, Tiraden und Anbiederungen des Ex-Geschäftsführers, der als geständig gilt. Hinzu kommen Befragungen der Finanzberater der BKB und geprellter Kunden. O-Ton: «Die BKB stand hinter der ASE. Man hatte den Eindruck, dass die BKB das voll im Griff hat.»

Flüchtlingsfamilien auf dem Dreispitz: Erste Bilder aus dem Containerdorf

Ab Januar sollen die ersten Flüchtlingsfamilien in eine Containersiedlung auf dem Dreispitz-Areal einziehen. Wie das aussehen wird? Unser Fotograf Alexander Preobrajenski hat sich schon mal umgeschaut: