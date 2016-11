Unbewilligte Veranstaltung

22.11.2016, 04:50 Uhr

Polizei beobachtete Party am Wiesenufer bis zum Morgengrauen

250 Menschen feierten in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Ufer der Wiese eine unbewilligte Party. Zuvor hatte die Polizei die Feierwilligen aus der Innenstadt vertrieben. Von Elin Fredriksson

Konsequentes Auftreten vs. friedliches Feiern. (Bild: Hans-Jörg Walter)

Bis am frühen Morgen pumpten am Wiesenufer die Bässe, tanzten und tranken die Menschen. Es war eine beachtliche Feiergemeinde, die sich dort am Rand der Stadt versammelt hat. Rund 250 Menschen haben sich eingefunden, obwohl die Party von einem massiven Polizeiaufgebot begleitet wurde.

Während Veranstalter und Teilnehmer davon sprechen, dass «endlich wieder einmal eine gute Party» stattfinden sollte, bezeichnet die Kantonspolizei den Anlass in einer Medienmitteilung vom Sonntag als «unbewilligte Kundgebung mit erheblichem Gewaltpotenzial».

Entsprechend mächtig fiel die Polizeipräsenz aus. In der Mitteilung ist die Rede von «konsequentem Auftreten», dank welchem die Kundgebung verhindert werden konnte.

Vermehrte Personenkontrollen

Teilnehmer äussern sich gegenüber der TagesWoche zur Feier am Wiesenufer: «Es war klar eine Party», sagt einer der Beteiligten.

Die locker vernetzten Organisatoren hatten am frühen Abend zwei verschiedene SMS mit der Uhrzeit und den Treffpunkten Rosentalanlage und Horburgpark in Umlauf gebracht. An beiden Standorten waren Organisatoren anwesend, welche die Teilnehmer zum Pumpwerk führen sollten.

Dort war die Feier geplant. Zur Ortsverschiebung kam es, da die Polizei sowohl an den beiden Treffpunkt als auch beim Pumpwerk Personenkontrollen vornahm. Alle Personen wurde laut Polizeiangaben vor Ort entlassen.

Nur bei der Rosentalanlage wurde eine Person festgenommen. Dies habe aber keinen Zusammenhang mit den Vorkommnissen vom Samstag, so Polizeisprecher Andreas Knuchel. «Die Person war zur Festnahme ausgeschrieben.»

Nach dem Aufruhr an den verschiednen Standorten herrschte Unklarheit: «Viele kleinere Gruppen irrten umher und wussten nicht genau, wo sie nun hin sollten», erzählt ein Teilnehmer, der mit einem lose organisierten Kochkollektiv Verpflegung für die Veranstaltung organisiert hatte.

An der Erlenstrasse habe er beobachtet, wie vor einem besetzten Haus in Anwesenheit von acht Kastenwagen eine Person festgenommen und deren Soundanlage sichergestellt wurde. Die Polizei bestätigt, dass die Soundanlage vorübergehend in eine Polizeiwache gebracht wurde. Die angehaltene Person sei vor Ort wieder entlassen worden.

Friedliche Feier

Die Feiergesellschaft hat sich später ans Wiesenufer verschoben. Obwohl der Polizei verschiedene Meldungen vorlagen, die auf eine erhöhte Gewaltbereitschaft hindeuteten, verlief die Feier friedlich. Nur ein Lagerfeuer musste am Samstagmorgen von der Berufsfeuerwehr aus Sicherheitsgründen gelöscht werden. Zudem wurden ein Pfefferspray, Spraydosen und kleine Mengen Marihuana sichergestellt.