Super League

20.11.2016, 15:45 Uhr

Vom Spektakel in Bern profitiert vor allem der FC Basel

20.11.2016, 15:45 Uhr

Sieben Tore sehen die 23'188 Zuschauer im Stade de Suisse im Verfolgerduell der Super League. Die Young Boys holen zweimal einen Rückstand auf und bringen dem FC Sion unter Trainer Peter Zeidler mit 4:3 die erste Niederlage bei. Nutzniesser dieses Resultats ist der FC Basel, dessen Vorsprung nun 15 Punkte beträgt. Von sda

Bern und die Young Boys huldigen Guillaume Hoarau, der beim 4:3 gegen Sion zwei Tore beisteuerte. (Bild: Keystone/MARCEL BIERI)

1:0, 1:2, 2:3, 4:3 – die Young Boys und Sion boten im Duell um die Position als erster Verfolger des längst entrückten Leaders FC Basel Spektakel pur. «Es war ein Spiel für die Zuschauer, nicht für die Trainer», resümierte YB-Coach Adi Hütter nach dem neunten Spiel seiner Mannschaft ohne Niederlage passend.

YB gewann die hochgradig unterhaltsame Partie darum, weil es in der entscheidenden Phase kaltschnäuziger war. Guillaume Hoarau, bereits Torschütze zum 2:2, verwertete nach 70 Minuten einen Foulpenalty zum 4:3. Der Franzose hatte sich in der Pause offenbar noch über Schwindelgefühle beklagt. Das hinderte den YB-Topskorer aber nicht daran, in der zweiten Halbzeit seine Saisontreffer 7 und 8 zu erzielen.

Die Tabellenspitze nach 15 Runden:

Für Sion riss im Stade de Suisse eine Serie, eine andere ging weiter. Die Walliser, die vor der Pause dank zwei Treffern von Moussa Konaté innert zehn Minuten 2:1 geführt hatten, kassierten die erste Niederlage im zehnten Liga-Auftritt unter Peter Zeidler. Derweil verlängerte sich die Anzahl Auswärtsspiele in Bern ohne Sieg seit August 1996 auf 25. Schien sein Team mit seiner Doublette auf die Siegerstrasse zu bringen: der Sittener Moussa Konate. (Bild: Keystone/MARCEL BIERI)

Sion hatte allerdings auch Pech. Beim Stand von 3:2 wurde ein klares Foul von Steve von Bergen an Carlitos (58.) nicht als penaltywürdig taxiert. «Aber wir sind faire Verlierer», sagte Trainer Zeidler. «Wir hätten den Sack selber zumachen können.» Dies galt vor allem für Konaté, der nach besagter Szene zwei weitere Gelegenheiten ausliess, das vermutlich entscheidende 4:2 zu erzielen.

Nutzniesser des Resultates ist der FC Basel. Dessen Vorsprung auf die nun punktgleichen Sion und YB beträgt neu 15 Zähler.

Lausanne rutscht ab, Luzern gewinnt in letzter Sekunde

St. Gallen reihte erstmals in dieser Saison zwei Siege aneinander. Dem 3:2 in Lugano vor der Nationalmannschafts-Pause liess die Mannschaft von Joe Zinnbauer ein 2:0 gegen das kriselnde Lausanne-Sport folgen. Die Tore für St. Gallen schossen Roman Buess und der kurz vorher eingewechselte Yannis Tafer.

Das einst zweitklassierte Lausanne verlor zum fünften Mal in Serie und rutscht in der Rangliste immer weiter zurück.

Luzerns 2:1-Sieg gegen Lugano kam im sprichwörtlich letzten Moment zustande. Der eingewechselte Tomislav Puljic erzielte das Siegtor in der 95. Minute nach einem Corner und mit etwas Glück. Zwischen Rang 4 (Luzern) und 5 (Lausanne-Sport) klafft nun eine Lücke von sechs Punkten.

Young Boys - Sion 4:3 (1:2)

23'188 Zuschauer. - SR San.

Tore: 9. Sulejmani (Sutter) 1:0. 15. Konaté (Carlitos) 1:1. 25. Konaté (Lüchinger) 1:2. 52. Hoarau (Schick) 2:2. 53. Akolo (Karlen) 2:3. 60. Schick (Frey) 3:3. 71. Hoarau (Foulpenalty/Lüchinger an Hoarau) 4:3.



Young Boys: Mvogo; Sutter, Nuhu, von Bergen, Lecjaks; Schick (83. Mbabu), Zakaria, Sanogo, Sulejmani (68. Bertone); Hoarau, Frey (68. Gerndt).

Sion: Mitrjuschkin; Lüchinger (85. Gekas), Zverotic, Ziegler, Pa Modou; Salatic; Carlitos, Karlen (74. Adão), Sierro (74. Assifuah), Akolo; Konaté.

Bemerkungen: Young Boys ohne Gajic, Kubo, Ravet, Rochat und Wüthrich, Sion ohne Boka, Cmelik, Mveng und Ndoye (alle verletzt). 91. Tor von Hoarau aberkannt (Offside). Verwarnungen: 55. Lecjaks (Foul). 71. Lüchinger (Foul). 92. Nuhu (Foul).



Rangliste:

1. Basel 15/41 (45:11). 2. Young Boys 15/26 (34:20). 3. Sion 15/26 (33:26). 4. Luzern 15/23 (30:29). 5. Lausanne-Sport 15/17 (27:29). 6. Grasshoppers 15/17 (22:29). 7. St. Gallen 15/17 (16:23). 8. Lugano 15/16 (21:29). 9. Thun 15/15 (19:28). 10. Vaduz 15/12 (15:38).



» Die Super League 23'188 Zuschauer. - SR San.9. Sulejmani (Sutter) 1:0. 15. Konaté (Carlitos) 1:1. 25. Konaté (Lüchinger) 1:2. 52. Hoarau (Schick) 2:2. 53. Akolo (Karlen) 2:3. 60. Schick (Frey) 3:3. 71. Hoarau (Foulpenalty/Lüchinger an Hoarau) 4:3.Mvogo; Sutter, Nuhu, von Bergen, Lecjaks; Schick (83. Mbabu), Zakaria, Sanogo, Sulejmani (68. Bertone); Hoarau, Frey (68. Gerndt).Mitrjuschkin; Lüchinger (85. Gekas), Zverotic, Ziegler, Pa Modou; Salatic; Carlitos, Karlen (74. Adão), Sierro (74. Assifuah), Akolo; Konaté.Young Boys ohne Gajic, Kubo, Ravet, Rochat und Wüthrich, Sion ohne Boka, Cmelik, Mveng und Ndoye (alle verletzt). 91. Tor von Hoarau aberkannt (Offside). Verwarnungen: 55. Lecjaks (Foul). 71. Lüchinger (Foul). 92. Nuhu (Foul).1. Basel 15/41 (45:11). 2. Young Boys 15/26 (34:20). 3. Sion 15/26 (33:26). 4. Luzern 15/23 (30:29). 5. Lausanne-Sport 15/17 (27:29). 6. Grasshoppers 15/17 (22:29). 7. St. Gallen 15/17 (16:23). 8. Lugano 15/16 (21:29). 9. Thun 15/15 (19:28). 10. Vaduz 15/12 (15:38).