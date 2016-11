Ruderrennen

20.11.2016, 14:12 Uhr

Das war das BaselHead

20.11.2016, 14:12 Uhr

Ein Achter-Ruderrennen mitten durch die Innenstadt, das ist die internationale Achterregatta BaselHead mit hundert Teams, welche über 6,4 Kilometer durch die Innenstadt führte und gestern zum siebten Mal statt fand. Von Stefan Kempf

Der Frauenachter des Schweizerischen Ruderverbandes am Rudersportereignis BaselHead auf dem Rhein in Basel, am Samstag, 19. November 2016. (Bild: GEORGIOS KEFALAS)

Impressionen des Events

Der Maennerachter Team Deutschland 1 der RGM Deutschland macht sich bereit, am Rudersportereignis BaselHead auf dem Rhein in Basel, am Samstag, 19. November 2016. (Bild: GEORGIOS KEFALAS)

Der Maennerachter Luzern Eight des See-Clubs Luzern am Rudersportereignis BaselHead auf dem Rhein in Basel, am Samstag, 19. November 2016. (Bild: GEORGIOS KEFALAS)

Ruder liegen bereit am Rudersportereignis BaselHead auf dem Rhein in Basel. (Bild: GEORGIOS KEFALAS)

Der hollaendische Maennerachter D.S.R.V. "Laga - Delft von Middengroep Licht" macht sich bereit. (Bild: GEORGIOS KEFALAS)

Ein Ruder des Maennerachters des Schweizerischen Ruderverbandes der RGM Swiss Selection. (Bild: GEORGIOS KEFALAS)

Der Maennerachter Team Deutschland 1 der RGM Deutschland. (Bild: GEORGIOS KEFALAS)

Der Maennerachter des Schweizerischen Ruderverbandes der RGM Swiss Selection macht sich bereit. (Bild: GEORGIOS KEFALAS)

Das Ruderrennen aus der Luft.

Bilder: KEYSTONE/Georgios Kefalas