Grandseigneur des gepflegten Aussenristzuspiels

Beim 6:0 des FC Basel gegen den FC Vaduz tankt Matias Delgado mit zwei Assists und einem gelungenen Dribbling gegen Schiedsrichter Adrien Jaccottet Selbstvertrauen. Bestnote für den Captain beim höchsten Saisonsieg, bei dem ein Mann mit Heldenstatus seine Kameraden mit Krämpfen in die Unterzahl zwingt. Von Samuel Waldis und Christoph Kieslich

Seydou Doumbia spitzelt den Ball zum 3:0 an Benjamin Siegrist vorbei – neunter Treffer für den Ivorer. (Bild: Keystone/GEORGIOS KEFALAS)

Tomas Vaclik | Torhüter

Musste einen Ball halten und ab und an eine Flanke aus der Luft pflücken. Am stärksten in Bedrängnis kam der Tscheche in dem Moment, als ihn sein Landsmann und Teamkollege Marek Suchy prüfte. Der sonst kaum Getestete löste auch diese Aufgabe.

Michael Lang | rechter Aussenverteidiger

Köpfelte einmal an den Pfosten und erzielte eine Viertelstunde vor dem Ende das 4:0. Bereits das vierte Tor des Aussenverteidigers, der mit dieser Zahl auf Platz drei der internen Rangliste liegt. Das ist ebenso Spitzenwert für einen Verteidiger wie seine vier Torvorlagen.

Daniel Hoegh | rechter Innenverteidiger

Kam zum sechsten Einsatz in der Meisterschaft, weil Urs Fischer dem Kolumbianer Eder Balanta nach der langen Reise zur Nationalmannschaft eine Pause gönnte. Dürfte gegen Razgrad wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen, trotz einer Leistung gegen Vaduz, mit der er zufrieden sein darf.

Jubel zweier Torschützen: Davide Calla (links) erzielt das 6:0, Birkir Bjarnason das 5:0. (Bild: Keystone/GEORGIOS KEFALAS)

Marek Suchy | linker Innenverteidiger

Erschrak vermutlich selbst, als ihm dieser Ball vom Fuss ging: Keine zehn Minuten waren absolviert, da spielte Suchy zurück auf Vaclik, was ihm gründlich misslang. Der Innenverteidiger schrammte knapp an einem Eigentor vorbei, später unterliefen ihm einige Fehler bei langen Bällen, ansonsten agierte Suchy ohne Fehl und Tadel.

Blas Riveros | linker Aussenverteidiger

Kam zum Handkuss, weil die Stammkraft Adama Traoré aufgrund der Reisestrapazen aus den Tagen mit der Nationalmannschaft schonungshalber nicht im Kader stand. Riveros zeigte beim vierten Einsatz mit der ersten Mannschaft all seine Qualitäten: gegen den Ball ohne Mühe und mit dem Ball immer wieder gefährlich, was er mit dem Assist auf Davide Callas 6:0 eindrucksvoll bewies.

In der Meisterschaft zum zweiten Mal gespielt, und zum zweiten Mal überzeugt: Blas Riveros im Laufduell mit Stjepan Kukuruzovic. (Bild: Keystone/GEORGIOS KEFALAS)

Taulant Xhaka | defensives Mittelfeld

Machte im Zuge des Doppelwechsels in der 64. Minute Alexander Fransson Platz. Der Grund: Schonung für den Mittwoch, wenn es den Defensivmotor in Sofia brauchen wird. Arbeitete gegen den Tabellenletzten unauffällig, was auf dieser Position Ausdruck ist für die Qualität des 25-Jährigen.

Luca Zuffi | defensives Mittelfeld

Durfte nach dem Spiel die Frage eines lokalen Mediums beantworten, welche Schlagzeilen er am Tag nach dem Spiel gegen Razgrad über sich lesen wolle: «Keine», antwortete die ruhige Seele des Basler Mittelfelds, «wenn es dafür sonst gut kommt.» Gut kam gegen Vaduz sein Eckball, der zu Birkir Bjarnasons 5:0 führte.

Birkir Bjarnason | rechter, später linker Flügel

Seit Birkir Bjarnason beim FC Basel spielt, wird ein heldenhaftes Bild von diesem Mann skizziert: ein Vikinger, der am Flügel keinen Ball aufgibt, ein Isländischer Held, der an der Europameisterschaft die grossen Nationen das Fürchten lehrt, ein Mann, dessen Haar im Winde tanzt wie die zwei Plastiksäcke, die an Novemberabend den geschätzt 14’000 Zuschauern zwei American-Beauty-Momente bescherten. Und dieser Mann verliess das Feld für die letzten Minuten – weil er Krämpfe hatte. Verdiente sich den frühzeitigen Abgang, nach dem die Mannschaft zu zehnt agierte, eher mit seinem Tor als mit den vielen vergebenen Chancen.

Und schon wieder eine Chance vergeben: Hätte Birkir Bjarnason nicht noch ein Tor erzielt, es wäre ein Abend zum Vergessen geworden für den Isländer. (Bild: Keystone/GEORGIOS KEFALAS)

Matias Delgado | offensives zentrales Mittelfeld

Hatte entweder eine Wette am Laufen oder einfach ganz viel Freude an der Ausübung seines Berufs. Jedenfalls deuteten seine unzähligen Pässe mit dem Aussenrist darauf hin, beispielsweise derjenige vor dem 2:0 durch Mohamed Elyounoussi. Eine trickreiche Partie des Captains, die er mit dem zweiten Assist auf Doumbias 3:0 krönte. Wenige Tage vor dem Spiel in Sofia tankte der Argentinier jede Menge Selbstvertrauen, das dem FC Basel in der Champions League nur gut tun kann. Und dass er in der 74. Minute für Davide Calla vom Feld gehen durfte, war für den 33-Jährigen Grand-Seigneur des gepflegten Zuspiels sichtlich eine Wohltat: nach zwei Assists und einem gelungenen Dribbling gegen Schiedsrichter Jaccottet.

Sogar der Schiedsrichter erstarrt vor Ehrfurcht. In diesem Moment wird Adrien Jaccottet von Matias Delgado umdribbelt. (Bild: Andy Mueller/freshfocus)

Mohamed Elyounoussi | linker Flügel, später offensives zentrales Mittelfeld

Fand nach der Partie lobende Worte für seinen Landsmann Magnus Carlsen, der in New York gegen den Russen Sergey Karjakin um den Titel des Schachweltmeisters spielt. Beim FCB spiele zwar keiner Schach, sagte der Norweger, der Spielzug zwischen ihm und Delgado zum 2:0 war dennoch sehenswert: Elyounoussi verwertete das feine Zuspiel des Captains mit einem bemerkenswerten Gefühl für Ball und den gegnerischen Torhüter, den er überspitzelte. Zudem bereitete er schon zum fünften Mal einen Treffer vor.

Seydou Doumbia | Angriffsspitze

Man nahm Doumbia zwei Mal wahr: beim 1:0, und beim 3:0. Erzielte den achten Saisontreffer nach einer schönen Ballstafette über Zuffi, Delgado und Elyounoussi, seinen neunten nach Delgados Pass in die Tiefe. Verliess das Feld in der 64. Minute für Marc Janko – und wir wagen bereits jetzt die Prognose, dass Doumbia in der Champions League von Beginn an spielen wird.

Marc Janko | Angriffsspitze

Ersetzte in der 64. Minute Doppeltorschütze Doumbia. Spielte unauffällig, einzige bemerkenswerte Aktion war der Pass auf Riveros, der für Calla zum 6:0 auflegte. Nach wie vor nicht in der Form, die er sich wünscht – auch wenn er gegen Lausanne zwei Wochen zuvor in der 92. Minute den entscheidenden Treffer erzielte.

Alexande Fransson | defensives Mittelfeod

Kam in der 64. Minute für Xhaka. Wurde zum Assistgeber mit einem Abschlussversuch, den der Baselbieter Torhüter Benjamin Siegrist für den FC Vaduz noch abwehrte, der aber zur Vorlage für Langs Tor wurde.

Davide Calla | rechter Flügel

Klatschte in der 74. Minute mit Delgado ab, als dieser das Feld verliess, und erzielte in der 90. Minute den letzten Treffer zum höchsten Saisonsieg.

