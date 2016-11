Super League

19.11.2016, 16:00 Uhr

LiVE: Der FC Basel empfängt den Tabellenletzten aus Vaduz

(20.00 Uhr, #rotblaulive)

26 Punkte trennen den FC Basel vom FC Vaduz. In der 15. Runde treffen der Tabellenführer und der Letzte der Super League aufeinander, bevor es für den Schweizer Meister nächste Woche in der Champions League ums Überwintern im internationalen Geschäft geht. Um 20 Uhr gehts los, wie immer sind Sie unter dem Twitter-Hashtag #rotblaulive zum Mitdiskutieren eingeladen. Von Samuel Waldis und Christoph Kieslich

Beim 5:1-Sieg gegen Vaduz in der zweiten Runde erzielt Mohamed Elyounoussi seinen ersten Treffer für den FC Basel. Inzwischen steht der Flügel bei zwei Toren. Gut möglich, dass er heute gegen die Liechtensteiner die Möglichkeit auf den nächsten Treffer erhält. (Bild: Keystone/TagesWoche)

Vor dem Spiel empfehlen wir Ihnen folgende Geschichten:

Sanfter Beginn vor den Leckerbissen der kommenden Tage: Nach der Nationalmannschaftspause legt Urs Fischer die Karten so offen wie selten auf den Tisch: Die einen sind wegen Müdigkeit kein Thema für das Heimspiel gegen Vaduz; die anderen deswegen nicht, weil sie in der Champions League gegen Razgrad gesperrt fehlen werden. Zudem hofft der Trainer darauf, «endlich wieder einmal in Führung zu gehen». » Die Lage beim Meister vor der 15. Runde

Debüt und eine vergebene Chance in letzter Sekunde: Ein Aussenverteidiger wird von einem 109-fachen Nationalspieler verdrängt, ein anderer wird zum 18. A-Nationalspieler im Kader des FC Basel und ein dritter verpasst es, seiner Landesauswahl in letzter Sekunde doch noch einen Punkt zu schenken. » Die Leistungen der Basler Nationalspieler

Konkurrenz für die Liechtensteiner Sehenswürdigkeit Peter Jehle: 2009 ist Benjamin Siegrist ausgezogen, um die englische Fussballwelt zu erobern. 2016 hat der Baselbieter Torhüter beim FC Vaduz einen Zweijahresvertrag unterzeichnet – und ist inzwischen die Nummer 1 vor der Liechtensteiner Legende Peter Jehle. » Porträt beim Liechtensteiner «Volksblatt»

