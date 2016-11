Tennis

18.11.2016, 18:12 Uhr

Konstant unberechenbar – Wawrinkas trauriges Saisonende

Im 20. Spiel gegen Andy Murray unterliegt Stan Wawrinka zum 20. Mal. Der Schweizer wehrte sich und blieb doch chancenlos und bleibt der Tennis-Crack mit den zwei Gesichtern. Von Jörg Allmeroth

Nicht schon wieder: Wawrinka zog gegen Murray in den dümmsten Momenten den Kürzeren. (Bild: Reuters)

Artig verbeugte sich Stan Wawrinka noch einmal zu allen Zuschauerblöcken in der 02-Arena, nahm den Höflichkeitsapplaus der 17’500 Fans entgegen. Doch kaum war er herausmarschiert war aus dem Hallenpalast, war er auch schon Geschichte bei dieser Tennis-Weltmeisterschaft des Jahres 2016.

Auf der Zielgeraden der Saison, beim Championat der acht Besten, konnte Wawrinka nicht ein letztes Mal in seiner Paraderolle als Wundermann brillieren – im letzten Gruppenspiel blieb die Hackordnung gewahrt: Andy Murray, der Weltranglisten-Erste und Lokalmatador, katapultierte den US Open-Champion mit einem glatten 6:4, 6:2-Sieg aus dem Pokalkampf und hielt sich selbst alle Hoffnungen auf einen ersten WM-Titel aufrecht.

Drei Mal hatte Wawrinka in der Vergangenheit zum Saisonende das Halbfinale erreicht, gern auch in der Rolle des Comebackers nach verpatztem Start, nun aber scheiterte er am Mann der Stunde, am Mann dieses Herbstes, vielleicht sogar noch am Mann des ganzen Tennisjahres – an eben jenem Braveheart Murray, der auch in London wie auf einer Mission unterwegs zu sein scheint. «Ich habe es geschafft, Stans mächtiges Spiel zu unterdrücken», sagte Murray, der an diesem Samstag in der Halbfinale (um 15 Uhr MEZ) auf Kanadas Kanonier Milos Raonic trifft. Das zweite Halbfinale bestreiten abends ab 21 Uhr Novak Djokovic (Serbien) und der Japaner Kei Nishikori.

«Ich habe einfach zu viele und zu leichte Fehler gemacht. Und dann auch in den wichtigen Momenten des Spiels.»

Stan Wawrinka

Wawrinkas Saison ging schlagartig, aber auch nicht überraschend in diesem Zweikampf mit dem neuen Frontmann zu Ende – mit einer Leistung, die für den Schweizer irgendwo zwischen der herben Enttäuschung zum Auftakt gegen Nishikori und dem starken Auftritt gegen den Kroaten Marin Cilic lag. In den ersten Minuten und Spielen machte der 31-jährige Romand sogar den etwas stärkeren Eindruck, aber es war eben nur die reine Optik, nichts, was sich im Ergebnis schwarz auf weiss niederschlug.

Mit Murrays Break zum 4:3 änderten sich die Verhältnisse, fortan war der Schotte die bestimmende und auch treibende Kraft. «Ich habe einfach zu viele und zu leichte Fehler gemacht. Und dann auch in den wichtigen Momenten des Spiels», sagte Wawrinka später.

Der Schweizer versuchte sich wiederholt an einer Wende, an einem Dreh im Spiel-Film, aber Murray wehrte alle Angriffe und Attacken Wawrinkas mit seiner typischen Zähigkeit ab. Und nach dem gewonnenen Auftaktsatz, der dem Schotten schon den Halbfinalplatz garantierte, wurde es noch finsterer für Wawrinka – rasch geriet er mit 0:4 im zweiten Akt in Rückstand, wirkte dabei fahrig und unkonzentriert. So frustriert war der (Noch-) Weltranglisten-Dritte, dass er einen seiner Schläger auf dem Centre Court zerlegte und dafür eine Verwarnung einkassierte. Freude an dieser Aktion hatte nur der Fan, der vom Schweizer das zertrümmerte Arbeitsgerät Racket überreicht bekam.

Auch kaputt noch eine Trophäe: Das zerlegte Racket schenkte Wawrinka einem Fan. (Bild: Reuters)

Noch einmal riss sich Wawrinka zusammen, vermied schliesslich den absoluten Untergang, aber nicht die Niederlage, das WM-Aus und den Abgang in die Ferien. Ein letzter, weit ins Aus segelnder Fehlschlag besiegelte seine 4:6, 2:6-Niederlage nach genau 87 Minuten.

Gewahrt blieb so auch eine etwas kuriose Arbeitsstatistik Wawrinkas. Denn zwar hat der Waadtländer alle seine drei Grand Slam-Finals gegen die amtierende Nummer 1 seines Sports gewonnen, einmal war das Nadal, zwei Mal Djokovic. Doch wo und wann immer er ansonsten gegen den Branchenführer antrat, verlor er mit einer fatalen Konstanz jedes Spiel. 0:19 stand es bis zum Match gegen Murray an diesem Freitagnachmittag, 0:20 danach. Versuch Nummer 21 muss nun erst einmal warten. Auf jeden Fall bis zu den ersten Ballwechseln der Saison 2017.

Was könnte dieser Mann erreichen, wenn er sein Potenzial über viele Wochen und Monate hielte?

Stanislas Wawrinka ist sich auch 2016 treu geblieben. Er hat seinen Ruf als unberechenbarster aller Elitespieler im Tenniskosmos mit, je nach Sichtweise, irritierender oder bestechender Konsequenz gewahrt – mit dem famosen Grand Slam-Coup in New York im September, aber eben auch mit manchen schwer nachzuvollziehenden Pleiten und Pannen am Arbeitsplatz. Diese zwei Gesichter zeigte Wawrinka hartnäckig auch in London, beim grossen Saisonabschlussfest der Branche. Rätselhaft schwach in der Auftaktpartie gegen Nishikori, danach stark und couragiert gegen Cilic. Und schliesslich stark und schwach zugleich über die 87 Minuten des letzten Matches gegen Murray.



Es war, alles in allem, nicht genug an Substanz, die Wawrinka aufbrachte, um noch im Halbfinale oder gar um den Titel mitspielen zu können. Wawrinka wird das Jahr als Nummer 4 beenden, es gibt keinen Grund für Unzufriedenheit, erst recht nicht nach dem späten Volltreffer bei den US Open. Aber immer, wenn es bei Wawrinka an die Bilanz und Bewertung eines Jahres geht, schwingt auch die Frage mit: Was könnte dieser Mann erreichen, wenn er sein ganzes mächtiges Potenzial über viele Wochen und Monate hielte?