Super League

17.11.2016, 09:35 Uhr

Eklat beim FC St. Gallen: Co-Trainer Stocklasa freigestellt

17.11.2016, 09:35 Uhr

Beim sportlich angeschlagenen FC St. Gallen rumort es hinter den Kulissen. Von sda

Martin Stocklasa (ganz links) amtete seit Anfang dieses Jahres beim FC St. Gallen unter Chefcoach Joe Zinnbauer und dessen Assistenten Daniel Tarone im Trainerstaff des Super-League-Vereins (Bild: sda)

Gemäss dem «St. Galler Tagblatt» hat sich der FC St. Gallen per sofort von Assistenztrainer Martin Stocklasa getrennt. Zumindest aus sportlicher Sicht hat sich die Lage beim FC St. Gallen nach dem 3:2-Auswärtssieg in Lugano vor der Nationalmannschaftspause etwas beruhigt. Der letzte Tabellenplatz konnte an den FC Thun weitergereicht werden.

Hinter den Kulissen rumort es bei den Ostschweizern aber weiter. Wie das «St. Galler Tagblatt» berichtet, hat sich der FCSG fünf Tage vor dem wichtigen Heimspiel gegen Lausanne-Sport von seinem bisherigen Assistenten Martin Stocklasa getrennt. Gründe für die Freistellung des 37-jährigen Liechtensteiners nannte der Klub keine.

Stocklasa, langjähriger Verteidiger des FC St.Gallen und 113 facher Internationaler, war nach dem Ende seiner Laufbahn im Sommer 2014 zum «Leiter Préformation» des Future Champs Ostschweiz (FCO) ernannt worden. Anfang dieses Jahres stieg er bei den St. Gallern unter Chefcoach Joe Zinnbauer und dessen Assistenten Daniel Tarone zum zweiten Assistenztrainer und Talentmanager auf. Nun ist Stocklasa offenbar einem internen Machtkampf zum Opfer gefallen.