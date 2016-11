Christian Gross ist zurück in Saudi-Arabien

Es ist die Begegnung schlechthin in den Viertelfinals des Schweizer Cups. Der FC Basel trifft zu hause auf den FC Zürich. Inzwischen ist die Partie angesetzt: Sie findet am 2. März 2017 um 20.30 Uhr statt.

13.11.2016 um 21:51

Die Schweiz gewinnt in der WM-Qualifikation gegen die Färöer Inseln mit 2:0. Vladimir Petkovics Team führt die Gruppe B mit vier Siegen aus vier Spielen an. Das Team marschiert mit grossen Schritten Richtung Russland – und für einen ist in Luzern gar ein Bubentraum in Erfüllung gegangen.