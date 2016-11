FCB-Nationalspieler

14.11.2016, 11:21 Uhr

Debüt und eine vergebene Chance in letzter Sekunde – die Leistungen der Basler Nationalspieler

Ein Aussenverteidiger wird von einem 109-fachen Nationalspieler verdrängt, ein anderer wird zum 18. A-Nationalspieler im Kader des FC Basel und ein dritter verpasst es, seiner Landesauswahl in letzter Sekunde doch noch einen Punkt zu schenken – Rückblick auf die Einsätze der Basler Nationalspieler. Von Samuel Waldis

Der jubelnde Tomas Vaclik im Prager Niederschlag – die Tschechen gewinnen mit dem Basler Torhüter gegen Norwegen 2:1. (Bild: Reuters/DAVID W CERNY)

Renato Steffen: Kurzeinsatz und Spass mit ehemaligen Teamkollegen | Schweiz–Färöer 2:0

Er amüsierte sich vor der Partie prächtig beim Aufwärmen zusammen mit den anderen Ersatzspielern – vor allem mit seinen ehemaligen Teamkollegen bei den Young Boys: Yvon Mvogo und Denis Zakaria. Steffen war von der auseinandergerissenen Berner Fraktion der einzige mit Einsatzminuten gegen die Färöer-Inseln.

Der 25-Jährige kam in der 80. Minute für Blerim Dzemaili aufs Feld und so zu seinem fünften Länderspieleinsatz. Wenig später war die Partie de facto entschieden, als Stephan Lichtsteiner in der 83. Minute das zweite Tor erzielte. Steffen blieb in der kurzen Zeit ohne Einfluss auf das Spiel im Regen der Innerschweiz.

Tomas Vaclik und Marek Suchy: Jubel beim einen, Ersatzbank für den anderen | Tschechien–Norwegen 2:1

Am Ende war Tomas Vaclik, der Basler Torhüter zwischen den tschechischen Pfosten, machtlos. Joshua King setzte sich gegen vier Abwehrspieler durch und erzielte kurz vor Spielschluss den Anschlusstreffer für Norwegen. Am Gewinn von drei Punkten für die Tschechen änderte das Tor nichts, die Osteuropäer stehen nach vier Spielen auf dem vierten Platz der Gruppe C.

Anders als Vaclik erlebte Marek Suchy die Partie auf der Ersatzbank. Zum zweiten Mal in Folge hatte sich Karel Jarolim für das Duo Jakub Brabek und Tomas Sivok (Captain) entschieden. Nachdem der Nationaltrainer zuletzt immer neu formierte Duos auf das Feld geschickt hatte, muss Suchy hoffen, dass der jüngste Entscheid kein Zeichen dafür ist, dass der Coach seine Innenverteidigung gefunden hat.

Trost für den Torschützen, der trotz seines Treffers als Verlierer vom Platz geht: Tomas Vaclik muntert den Norweger Joshua King auf. (Bild: Reuters/FILIP SINGER)

Marc Janko: In der 94. Minute die Chance auf einen Punkt vergeben | Österreich–Irland 0:1

Österreich kommt in der Gruppe ohne grosse Nationen nicht vom Fleck. Nach vier Spielen steht unser östlicher Nachbar auf dem vierten Platz – hinter Wales, Serbien und Tabellenführer Irland.

Gegen die Iren kassierten die Österreicher die zweite Niederlage in Folge. In der Startaufstellung stand Marc Janko, der in er 94. Minute diese Möglichkeit vergab, in Wien doch noch einen Punkt zu gewinnen:

Solche Möglichkeiten hat er auch schon genutzt – @JankoMarc vergibt in der 94. Minute die Chance auf einen Punkt #AUTIRL #rotblaulive pic.twitter.com/uTwTLScU3I — Samuel Waldis (@samswald) November 14, 2016

Der «Kurier» fragt: «Ist es nicht Zeit für Änderungen?» und Marc Janko sowie die anderen Kaderspieler unter Marcel Koller haben am Mittwoch im Freundschaftsspiel gegen die Slowakei die Möglichkeit, mit der Nationalmannschaft einen versöhnlichen Abschluss vor Weihnachten zu finden.

Es hat nicht sollen sein: Marc Janko verliert mit Österreich gegen Irland 0:1. (Bild: Keystone/GEORG HOCHMUTH)

Birkir Bjarnason: Dem Namensvetter Platz gemacht und im Sturm gespielt | Kroatien–Island 2:0

In der Gruppe I traf Island in Kroatien auf den Tabellenführer. Die Osteuropäer gewannen das Spitzenspiel gegen die Nordländer, bei denen Birkir Bjarnason in der Startelf stand: für einmal in der Sturmspitze, weil auf dem linken Flügel sein Namensvetter Elmar spielte.

Bjarnason und die Isländer unterlagen den Kroaten 0:2. Die Niederlage leitete ein ehemaliger Basler ein: Ivan Rakitic gab den Assist zum Führungstreffer und wurde in der 85. Minute ausgewechselt.

Die Kroaten führen die Tabelle mit zehn Punkten an. Vor der Ukraine (8 Punkte) und Island (7).

Szenen aus dem Spiel in Kroatien: Birkir Bjarnason (rechts) im Zweikampf mit Mateo Kovacic. (Bild: Reuters/ANTONIO BAT)

Taulant Xhaka: Gelbe Karte und unschönes Wiedersehen mit Zahavi | Albanien–Israel 0:3

«Nicht schon wieder», wird Taulant Xhaka gedacht haben. Nicht schon wieder dieser Eran Zahavi, der den FC Basel in der ersten Saison unter Trainer Urs Fischer im Playoff aus dem Rennen um die Champions-League-Plätze geschossen hatte. Dieser Zahavi erzielte gegen Albanien den Führungstreffer – am Ende gewann Israel mit 3:0.

Taulant Xhaka sah in der 49. Minute die gelbe Karte und wurde in der 82. Minute ausgewechselt. Er darf sich mit seinen Teamkameraden, von denen der ehemalige Basler Naser Aliji auf der Ersatzbank sass, keine grossen Hoffnungen auf eine WM-Qualifikation machen. Dafür ist die Gruppe mit den beiden Spitzennationen Spanien und Italien zu stark.

Szenen aus dem Spiel: Taulant Xhaka kämpft mit dem Israeli Daniel Einbinder um den Ball. (Bild: Keystone/HEKTOR PUSTINA)

Andraz Sporar: Debüt in der 83. Minute | Malta–Slowenien 0:1

Und dann kam er doch noch, der Moment des ersten Länderspiels in der Nationalmannschaft. In der 83. Minute war es soweit: Andraz Sporar wurde für Novakovic eingewechselt und der FC Basel darf sich freuen, nunmehr 18 Spieler im Kader zu haben, die in einer A-Nationalmannschaft zum Einsatz gekommen sind. » Die Liste

Slowenien gewann gegen Malta auswärts vor gut 4000 Zuschauern mit 1:0. Sporars Team verbleibt damit auf dem zweiten Rang hinter England, das im brisanten Duell gegen Schottland mit 3:0 gewann.

Maltas Andrei Agius springt zwar höher, den grossen Moment erlebt aber Andraz Sporar: Debüt in der Nationalmannschaft in der 83. Minute. (Bild: Reuters/DARRIN ZAMMIT LUPI)

Geoffroy Serey Dié und Adama Traoré: Der eine Captain, der andere auf der linken Aussenbahn | Marokko–Elfenbeinküste 0:0

Beim 0:0 in Marokko spielte Geoffroy Serey Dié im defensiven Mittelfeld und Adama Traoré als linker Aussenverteidiger. Serey Dié trug die Captainbinde und sah die gelbe Karte.

Die Elfenbeinküste führt die Gruppe C nach zwei Spielen an. Die WM-Qualifikation in Afrika legt nach zwei Partien eine lange Pause ein: Erst Ende August 2017 geht es für Serey Dié und Traoré weiter.

Omar Gaber: Einem 109-fachen Nationalspieler Platz gemacht | Ägypten–Ghana 2:0

Ist Michael Lang fit, dann muss Omar Gaber beim FC Basel in aller Regel auf die Ersatzbank. In der Nationalmannschaft stand der 24-Jährige gegen Ghana nicht auf dem Platz, weil sich der Nationaltrainer für den 32-Jährigen Routinier Ahmed Fathi entschied. Damit stand Gaber auf der Position des rechten Aussenverteidigers ein 109-facher Nationalspieler vor der Sonne.

Die Resultate geben dem Coach recht: Ägypten führt die Tabelle der Gruppe E an. Mit zwei Siegen aus zwei Spielen gehen die Ägypter in die lange Pause der Qualifikation.

Eder Balanta: Im Westen nichts neues | Kolumbien–Chile 0:0

So schnell dürfte sich daran nichts ändern: Eder Balanta gehört zwar zum Kader, zum Zug kommt der Basler Innenverteidiger unter José Pekermann nicht.

Ohne Balanta erreichte Kolumbien gegen Chile (mit Marcelo Diaz) ein 0:0. Rang drei bedeuten Kolumbiens 18 Punkte, hinter Brasilien und Urugay – und zwei Punkte vor Argentinien, dem nächsten Gegner am Dienstag.