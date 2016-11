Supersach

28.11.2016, 17:03 Uhr

Sie wissen nicht weiter im Leben? Legen Sie sich ein paar Weisheiten zu

28.11.2016, 17:03 Uhr

Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Diese und andere Weisheiten kann man sich auf die Bettwäsche schreiben und an die Wand hängen. Wir sind ergriffen. Von Andrea Fopp

Sei glücklich, aber sofort, gopferdammi.

Manchmal, ja manchmal kommt man im Leben an Scheidewege, an denen man sich selber nicht mehr versteht. Hat man das richtige Auto gekauft, die Wohnung im passenden Stil dekoriert und sich die richtige Körbchengrösse anoperiert?

Wenn einen die grossen Fragen plagen, hat man drei Möglichkeiten, nicht mehr und nicht weniger. Man kann:

in der Psychoanalyse nach dem wahren Ich graben und allenfalls Auto, Wohnung und Körbchen anpassen sich in einer Freikirche vom Guru sagen lassen, welches Auto, welche Wohnung und Körbchengrösse Gott am liebsten sähe sich schnellstens ein bisschen Lebensweisheit zulegen.

Die dritte Variante geht am schnellsten und ist am günstigsten. So kriegt man drei Lebensweisheiten bereits ab 44.95 Franken, und zwar auf dem Portal Impressionen. Sie sind auf drei quadratische, graue Canvas-Platten gedruckt und lauten:

Love life and life will love you back Home is where you are Every family has a story, welcome to ours

«Diese drei bezaubernden Eyecatcher greifen die Grundfesten unseres Lebens auf und treffen damit vermutlich jeden Betrachter mitten ins Herz!», schreibt Impressionen dazu und trifft uns mitten ins Herz.

Auch schön: «Liebes Glück ich wohne hier» als Wolldecke fürs Sofa. Sorgen werden unser Sofa mit diesem Spruch bestimmt nie mehr heimsuchen.

Auch sehr wirksam sind Weisheiten auf Bettwäsche, etwa: «very little is needed to make a happy life». Wer unglücklich ist, findet so die innere Stärke, sich mit dem abzufinden, was er hat. Das funktioniert wahrscheinlich wie die Uffzgi, damals im Gymi: Legte man das Mathebuch unters Kissen, erwachte man am nächsten Tag als Mathegenie. So habe ich erfolgreich meine Note von einer Zwei zu einer Drei verbessert.

Wer so grosse Sorgen hat, dass er von Albträumen heimgesucht ist, lege sich schnellstens das Duvet mit dem Spruch: «Dance to the beat of your dreams» zu. Wenn man gerade den Atem eines bösen Verfolgers im Nacken spürt und dann lostanzt, kann der Traum gar nicht anders, als sich ob all der positiven Energie in einen Märchentraum und den Verfolger in einen Prinzen zu verwandeln. Problem gelöst.

Tanze deinen Albtraum in die Flucht, aber sofort. (Bild: Screenshot)

Sie sind immer noch unglücklich, trotz all der schönen Sinnsprüche?

Selber schuld, Sie wissen doch: Sie sind des eigenen Glückes Schmied. So hören Sie endlich auf, das Leben zu träumen, und leben Sie stattdessen Ihren Traum. Und geben Sie jedem Tag die Chance, der Schönste in Ihrem Leben zu werden. All you need is love. Und den entsprechenden Wandaufkleber.

Und von nun an heisst es: Lächle und dein Leben lächelt zurück. Oder, wie meine Chefin zu sagen pflegt: Lächle, du kannst sie nicht alle töten.

Supersach – Was ist das?

Supersach ist die TagesWoche-Rubrik für Dinge, die die Welt nicht braucht, und Sachen, die man haben muss.