Sollbruchstelle Bebbisagg

Kino

¶Das Tor in die Harry-Potter-Welt ist wieder offen: «Fantastic Beasts and Where to Find Them» erzählt die Geschichte der Zauberer Newt Scamander und Gellert Grindelwald. Potter-Autorin J.K. Rowling gibt damit ihr Debüt als Drehbuchschreiberin – und es ist gelungen.Von Karen N. Gerig. Weiterlesen