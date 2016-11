Todesfall

19.11.2016, 04:05 Uhr

US-Soulsängerin Sharon Jones 60-jährig an Krebs gestorben

Die US-Soulsängerin Sharon Jones ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Sie habe am Freitag ihren heldenhaften Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs verloren, teilten ihre Vertreter mit. Jones hatte weltweit für Furore gesorgt – auch in Basel. Von sda/gbr

Kampf gegen den Krebs verloren: Sängerin Sharon Jones stirbt 60-jährig. (Archivbild) (Bild: sda)

Auf der Website der bekannten Soul-Sängerin heisst es, sie sei im Kreise ihrer geliebten, inklusive der Dap Kings, ihrer Band, am 18. November verstorben.

Bekannt wurde Jones ab 2002 durch mehrere Alben mit den Dap Kings.

Die unermüdlich tourende Jones hatte auch in Basel und Umgebung für Furore gesorgt – so etwa bei einem umjubelten Konzert in der Kaserne im Jahr 2012.

Die Sängerin musste schon im Jahr 2013 wegen ihrer Bauchspeicheldrüsenkrebs-Erkrankung die Veröffentlichung ihres 6. Albums «Give The People What They Want» um ein Jahr verschieben und ihre geplanten Konzerte verschieben. Ab 2014 kam die Botschaft, sie werde auf die Bühnen zurückkehren – was sie bis zu ihrem Tod auch tat. Für Dezember 2016 wäre eine kleine US-Tournee geplant gewesen.

Bekannt wurde die Sängerin, die schon in früher einzelne Singles veröffentlicht hatte, nach der Gründung des Labels Daptone Records durch Gabriel Roth und Neal Sugarman in Brooklyn, New York im Jahr 2001. Die Dap Kings, die Hausband des Labels, wurde zur Band der stimmgewaltigen Vertreterin des klassischen Soul. Bei Daptone Records hat Jones insgesamt sieben Alben veröffentlicht, zuletzt das Weihnachts-Album «It's a Holiday Soul Party» (2015). Sie war auch für Grammys nominiert.

Mit dieser Nachricht informiert die Website von Sharon Jones über den Tod der grossen Soul-Sängerin. (Bild: Screenshot sharonjonesandthedapkings.com)